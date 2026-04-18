Пионерска армия: Кремъл обучава младежи как да създават военна пропаганда

Русия засилва своята онлайн пропагандна стратегия, разчитайки на ново поколение млади инфлуенсъри, обучени в специални лагери, за да произвеждат и разпространяват съдържание, благоприятстващо войната в Украйна и ценностите, промотирани от Кремъл в социалните мрежи.

От началото на инвазията в Украйна през 2022 г. Москва засили контрола си върху информационното пространство, забранявайки всякаква критика към военната си офанзива, ограничавайки достъпа до чуждестранни медии и налагайки своята програма на цялото общество. Училищата и младите хора са основната цел: учебните програми и учебниците са променени, за да интегрират официалните аргументи, оправдаващи инвазията, а войници идват в класните стаи, за да мобилизират подкрепата на учениците.

Облечени в зелени пуловери и червени барети, повече от 120 тийнейджъри се събраха в Москва в началото на април за лагер за създаване на съдържание, където преминаха курсове, водени от военни и журналисти от държавни медии. В програмата: създаване на онлайн съдържание, използване на изкуствен интелект и развитие на аудитории.

"Събрахме голям екип от млади хора, които разбират как да разпространяват ценностите на държавата и нашата организация", каза в изявление Владислав Головин, бивш войник, превърнал се в лидер на младежко движение, наречено "Младежката армия".

В рекламно видео децата аплодират, докато кадет се опитва да презареди снайперска пушка по-бързо от инструктора си.

Друга организация, която организира подобни лагери, "Пионерското движение", стартира конкурси, които награждават тийнейджъри с най-добрите блогове и най-голям брой гледания. Тези лагери са част от това, което Киър Джайлс, директор на Британския център за изследване и изучаване на конфликти (CRSC), описва като "целенасочена кампания, насочена към възстановяване на престижа на руската армия".

"Тези млади хора на възраст между 14 и 16 години са израснали в среда, в която са познавали само путинизма. Това е тяхната реалност и затова не бива да се изненадваме, че тези нови опити за отваряне на комуникационни канали отразяват това", обяснява той пред AFP.

Желанието да се внушат одобрени от Кремъл ценности на руската младеж идва от най-високите нива.

"Войните не се печелят от генерали, а от учители и свещеници в провинцията", заяви руският президент Владимир Путин през 2023 г., заимствайки цитат, приписван на бившия германски канцлер Ото фон Бисмарк (1815-1898). "Патриотичното образование на младите хора е от съществено значение."

"Младежката армия" и "Пионерско движение"

Възраждането на младежки организации от съветската епоха като "Младежката армия" и "Пионерското движение", които се гордеят с 14 милиона онлайн членове, е в основата на тази стратегия. В бежовите си военни униформи и червени барети тийнейджърите се подреждат в спретнати редици като макови полета на големи държавни церемонии, като тези, отбелязващи победата на Съветския съюз във Втората световна война.

Вероника Солопова, експерт по изкуствен интелект и дезинформация в Техническия университет в Берлин, смята, че алгоритмите на социалните медии осигуряват плодородна почва за наратива на Кремъл, позволявайки създаването и разпространението на персонализирано съдържание, което да предизвика емоционални реакции.

"Добре известно е, че младите хора лесно се радикализират и са склонни да правят прибързани заключения (...), което в Русия може лесно да доведе до постъпване в армията", обяснява тя.

Повече от половината руснаци на възраст между 18 и 24 години казват, че социалните медии са основният им източник на информация, според проучване на независим център, публикувано през март.

"По-краткият им период на внимание, съчетан с лекотата на споделяне на клипове и кратки формати, прави дигиталното съдържание изключително мощен инструмент", казва Георги Ревишвили, бивш член на Съвета за национална сигурност на Грузия.

Това съдържание може да бъде "директно и радикално" или "много фино, предназначено не да предизвика подкрепа за Русия, а да отслаби солидарността с Украйна", отбелязва Дитмар Пихлер, анализатор по дезинформация и пропаганда в мозъчния тръст INVED.

В московския учебен център кадетите осъзнават потенциала на новите си умения. В промоционално видео, публикувано от организаторите, една млада жена се хвали, че е режисьор, който "събужда тези емоции" у публиката.

"Истината е в кадър", казва тя, "и ние сме тези, които държат камерата."