Контрапропаганда: Пуснаха "Господин Никой срещу Путин" безплатно онлайн в Русия

Руската служба на BBC публикува документалния филм "Господин Никой срещу Путин", спечелил "Оскар" за 2026 г., на своя уебсайт и YouTube канал.

Както отбелязва изданието, поради лицензионни ограничения, филмът е достъпен за гледане само в 13 държави: Украйна, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Литва, Естония и Узбекистан.

"За зрители в Русия, които използват VPN: Моля, променете настройките за държава на вашия VPN доставчик на една от изброените по-долу държави, за да можете да гледате филма", гласи описанието на филма.

Филмът "Господин Никой срещу Путин", създаден от американския режисьор Дейвид Боренщайн и видеооператора от Карабаш Павел Таланкин, спечели наградата в категорията за най-добър документален филм на 98-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" на 15 март.

Лентата изобразява как руската държава налага пропаганда на учениците по време на война

Във филма Таланкин предлага нюансиран портрет на това как милитаризацията на Русия прониква в неговото училище. Той улавя как учителите се справят със сложността на своите роли – някои напълно възприемат пламенните провоенни настроения на страната, други тихо се съпротивляват.

Филмът е базиран на кадри, заснети от Таланкин в училище в Карабаш след избухването на пълномащабната руско-украинска война - събрания, срещи, официални вечери и уроци. През 2024 г. Таланкин напуска Русия, вземайки кадрите със себе си.

На 26 март съд в Челябинск забранява разпространението на филма "Господин Никой срещу Путин" в Русия. На следващия ден руското Министерство на правосъдието обявява Павел Таланкин за "чуждестранен агент".