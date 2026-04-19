Радев е на път да се превърне в най-големия кошмар на ЕС

Проруски настроен бивш пилот на изтребител е фаворит за победа на изборите в България, което поражда опасения за нов Виктор Орбан, който би могъл да подкопае европейското единство по въпроса за Украйна, пише The Telegraph.

Очаква се Румен Радев да спечели най-много гласове на осмите избори в България за последните пет години в неделя, въпреки че вероятно ще трябва да разчита на коалиционни партньори, за да сформира правителство. Радев обеща да сложи край на широко разпространената корупция, която изведе хиляди млади хора на улиците през декември и свали консервативното проевропейско правителство. Той обеща да изкорени мафията, да изгони олигарсите и да победи „местните феодали и силни мъже, които задушават цели региони“.

62-годишният левичар напусна поста си на президент на България по време на втория си мандат, за да стане министър-председател и да се опита да сложи край на политическата нестабилност, започнала през 2021 г.

Според проучванията неговата партия "Прогресивна България" (ПБ) има около 30% от гласовете, което е с около 10 процентни пункта пред ГЕРБ, най-голямата партия в страната.

ГЕРБ се ръководи от Бойко Борисов, трикратен бивш министър-председател,

който подаде оставка през 2021 г. след мащабни антикорупционни демонстрации. Оттогава никое правителство не е оцеляло повече от година.

Евроскептичните и проруски възгледи на Радев му спечелиха сравнения с Орбан, крайнодесния министър-председател на Унгария – съседна страна, членка на ЕС и НАТО, който беше свален от власт тази седмица.

Ако бъде избран, Радев би могъл да използва ветото на България, за да забави помощта за Киев или да блокира санкциите на ЕС срещу Кремъл, подобно на Орбан.

Радев заяви:

"Ние сме единствената държава-членка на ЕС, която е едновременно славянска и православна. Можем да бъдем много важна връзка в целия този механизъм... за възстановяване на отношенията с Русия."

Разгромната загуба на Орбан от проевропейския консерватор Петер Магяр беше посрещната с облекчение от европейските лидери, които бяха разочаровани от дългогодишното му налагане на вето върху политиките в подкрепа на Украйна.

Но Радев многократно се е противопоставял на военната помощ за Киев и е призовавал за мирни преговори с Русия. Той се противопостави на присъединяването на България към еврото през януари и на подписването на споразумение за сигурност с Украйна.

С население от 6,5 милиона души България е по-малка от Унгария, а Радев все още не притежава авторитета на г-н Орбан, който е най-дълго управлявалият лидер в ЕС след 16 години на власт, които ще приключат през май.

Необходимостта от сформиране на коалиция би могла също да укроти евроскептичните и прокремълски наклонности на г-н Радев и да направи по-малко вероятно той да се противопостави на западните съюзници от ЕС по въпроса за Украйна.

Той изключи съюз с ГЕРБ или с партията „Движение за права и свободи“,

чийто лидер Делян Пеевски е под санкции от САЩ и Великобритания за корупция.

Един от коалиционните кандидати е проевропейската коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), която има около 12% подкрепа и е съгласна, че са необходими реформи.

България заема 84-то място в Индекса за възприятие на корупцията на "Трансперънси Интернешънъл" за 2025 г., наред с Унгария като страната с най-нисък рейтинг в ЕС.

Миналият месец България поиска помощта на ЕС за противодействие на руската дезинформация в социалните медии и пропагандните уебсайтове, целящи да повлияят на изборите.

"Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това се решава тук, от нас, българите", заяви Радев, отхвърляйки искането като уловка за манипулиране на гласуването.

Въпреки това Евелина Славкова от изследователския център "Тренд" заяви, че е малко вероятно той да положи сериозни усилия за преориентиране на България към Русия и че е избягвал да дава категорични отговори по въпроса по време на кампанията.

Позовавайки се на членството в ЕС и НАТО, тя каза:

"Нашата страна е успяла, въпреки всички препятствия, въпреки разногласията между някои политици, да изгради много важен набор от инструменти, които държат България на правилния път."

По-възрастните избиратели от селските райони се стичат към Радев.