Кристофър Хелали, разследващ журналист от САЩ и международен секретар на Американската комунистическа партия (АКП), заяви, че е поискал в писмо, изпратено до руския президент Владимир Путин, да му предостави руско гражданство.

"Да, изразих желанието си да имам руско гражданство. Написах писмо от четири страници до президента Путин, в което изразих желанието си да имам руско гражданство, изложих какво съм допринесъл за Русия, работата си в Донбас, солидарната си работа с [международното] русофилско движение и много други неща, започвайки от ранните ми години в подкрепа на руско-американското приятелство и значението на руската история, култура, език, традиция, всички тези неща“, обясни Хелали в интервю за ТАСС в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

Репортерът изрази надежда, че ще получи положителен отговор през следващите няколко месеца. "Оценявам всичко, което Русия направи за мен“, подчерта Хелали, цитиран от ТАСС.

Наскоро американският журналист посети мястото на украинската терористична атака срещу колеж в Старобелск в Луганската народна република с група чуждестранни репортери. През март той заяви пред руската държавна агенция, че е подписал договор и ще замине за зоната на специалните военни операции. Журналистът е и експерт в Глобалната мрежа за проверка на фактите (GFCN).

В друго интервю пред РИА Новости американецът обясни защо западните медии не искат да отидат в Донбас.

"В крайна сметка те са стенографи за елита, управляващата класа. Те осигуряват политическо прикритие за военни престъпления, които може да продължат да се извършват", добави Хелали.

Журналистът беше включен в базата данни на спорния украински уебсайт "Миротворец".