Какви са правните стъпки по екстрадацията на Стоян Мавродиев?

Софийската градска прокуратура вече е предприела първите стъпки за връщането на Стоян Мавродиев в България. Бившият изпълнителен директор на ББР се разследва за отпуснат кредит за 150 млн. лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка.

В предаването “България сутрин” преподавателят по Европейско право доц. Христо Христев коментира, че Мавродиев е задържан в страна, която не е член на ЕС и не могат да се предприемат опростените ефективни механизми на взаимно признаване на мерките, които се постановяват в наказателното правораздаване, които съществуват в ЕС, а се прилага редът на Европейската конвенция за екстрадиция от 1957 година.

По думите на Христев това означава, че трябва да бъде отправено искане от страната компетентните български органи.

Изисквания за доказателства и двойна наказуемост

"В това искане трябва да се изложат, освен акта, който предполага привличането на лицето, също и подробни доказателства по отношение на престъплението, за което лицето се издирвано и се иска неговото предаване. При класическия механизъм на екстрадиция, за разлика от опростеното пряко сътрудничество, трябва да се очертаят изцяло различните елементи на престъплението", обясни доц. Христев пред Bulgaria ON AIR.

Компетентните органи в другата държава, от която се иска предаването, имат право не просто да преценят издаден ли е акт, който предполага лицето да бъде предадено, а да оценяват двойната наказуемост на деянието, заяви още преподавателят по Европейско право.

Липса на срокове

Преподавателят подчерта, че за разлика от предаването на лица по линия на европейската заповед за арест, при класическия механизъм на екстрадицията, за молената държава - не е обвързана във времева рамка, в която трябва да действа. “Второ - може да извърши цялостен преглед на това основателно ли е искането лицето да бъде предадено", анализира доц. Христев.

Според него, освен издадена европейска заповед за арест, издирването на Мавродиев е било сигнализирано и в информационната система на Интерпол.

"Има налична политическа фаза, при която окончателната преценка дали ще бъде предадено едно лице принадлежи на органите на изпълнителната власт", обобщи още доц. Христев.

Гледайте видеото с целия разговор.