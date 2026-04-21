Турция остава най-младата нация в региона, близо 25% са непълнолетни

Турция остава най-младата нация в своя регион, като непълнолетните съставляват 24,8 процента от населението на страната, показват данни на Турския статистически институт (Тюркстат).

В статистика за 2025 г., посветена на децата, се посочва, че 21 375 930 от общо 86 092 168 жители на Турция са на възраст под 18 години. От тях 51,3 процента са момчета, а 48,7 процента – момичета.

Делът от 24,8 процента на младото население на Турция е значително по-висок от средното ниво за Европейския съюз, което е 17,6 процента. Въпреки това обаче в страната се наблюдава тенденция на застаряване на населението. Така например през 1970 г. децата съставляват почти половината от общото население, отбелязва "Тюркийе тудей". До 1990 г. този дял спада до 41,8 процента, а през 2025 г. достига сегашното си ниво.

Прогнозите на Тюркстат сочат, че низходящата тенденция ще продължи през целия век. Според експертни оценки делът на младите хора в Турция ще спадне до 22,1 процента до 2030 г. и до 17,9 процента през 2040 г., като може да достигне едва 14,5 процента до 2100 г.

Около 42 процента от всички домакинства в Турция включват поне едно дете, показва още докладът на националната статистика. Само 1,1 процента от семействата имат пет или повече деца.

По отношение на образованието данните сочат, че 81,3 процента от най-младите завършват средно образование, като при момичетата този процент е 83,5 на сто, а при момчетата - 79,2 на сто.

Официалните бракове при момичетата на възраст 16–17 години са спаднали до 1,5 процента в сравнение със 7,3 процента през 2002 г., показват още данните.

Най-популярните имена за новородени са Алпарслан за момчетата и Аля за момичетата, сочи още статистиката.

Средната продължителност на живота при раждане е 78,1 години – 80,7 години за жените и 75,5 години за мъжете.

(БТА)