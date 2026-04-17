Русия заплаши обекти в Турция заради Украйна, предупреди с "непредсказуеми последици"

Русия отправи заплахи към компании, участващи в производството на дронове за Украйна, като публикува техните адреси и предупреди за „непредсказуеми последици“. Сред потенциалните цели са посочени и две фирми в Турция, съобщи турската редакция на „Дойче веле“.

В изявление на руското министерство на отбраната от сряда се твърди, че европейски държави са решили да увеличат производството и доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна - ход, който Москва определя като ескалация на конфликта и превръщане на Европа в „стратегически тил“ за Киев.

„По налична информация на 26 март 2026 г. ръководството на редица европейски държави е взело решение да увеличи производството и доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна за нанасяне на удари по руска територия“, се посочва в съобщение в канала на министерството в „Телеграм“.

Допълва се, че увеличеното финансиране за „украински“ и „съвместни“ предприятия значително ще повиши производството на дронове.

На същата дата действително се проведе среща на лидерите от Съвместните експедиционни сили - многонационална коалиция под ръководството на Великобритания, включваща десет северноевропейски държави, които се събраха в Хелзинки и потвърдиха ангажимента си към сигурността в Европа, подкрепата за Украйна и натиска върху Русия.

В изявлението си лидерите подчертават нарастващата заплаха от безпилотни системи и „спешната необходимост от инвестиции“ в средства за откриване и прехващане на дронове, както и възможностите за колективен отговор. Конкретно решение за увеличаване на производството на дронове за удари по руска територия не е обявено.

Руското военно ведомство предупреди, че подобни действия могат да доведат до „рязка ескалация на военно-политическата обстановка в цяла Европа“ и да имат „непредсказуеми последици“. Европейските лидери са обвинени, че „все по-дълбоко въвличат страните си във война с Русия“, вместо да засилват собствената си сигурност.

В спорен ход министерството публикува списък на компании, произвеждащи дронове и компоненти за Украйна, включително пълните им адреси, с аргумента, че европейската общественост трябва да „познава местоположението на ‘украинските’ и ‘съвместните’ предприятия“.

Сред изброените държави са Германия, Израел, Великобритания, Испания, Италия, Полша и Турция, като са посочени обекти в Анкара и Ялова.

Турция е сред основните доставчици на въоръжени дронове за Украйна още от началото на войната, най-вече моделът „Байрактар TB2“, който се утвърди с ролята си в противодействието на руските сили през 2022 г. Апарати, произведени от турската компания „Байкар“, помогнаха на украинската армия да поразява бронетехника и логистични линии.

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев определи публикувания списък като военно предупреждение.

„Изявлението на руското министерство на отбраната трябва да се приема буквално: списъкът на европейските обекти, които произвеждат дронове и друго оборудване, представлява списък с потенциални цели за руските въоръжени сили. Кога ще започнат удари зависи от следващите събития. Спете спокойно, европейски партньори!“

Руският посланик в международните организации във Виена Михаил Улянов също постави под въпрос дали европейските правителства разбират сериозността на предупрежденията, намеквайки за възможни действия срещу производителите на дронове при продължаващи атаки срещу руска територия.

Ескалацията насочва вниманието и към по-широките рискове за регионалната сигурност. През декември бяха регистрирани три отделни инцидента с дронове в Турция – един е свален от изтребители F-16, след като е навлязъл от Черно море, а два други са открити паднали в северозападната част на страната.

Анализаторът по отбраната Арда Мевлютоглу отбеляза, че апаратите са паднали близо до стратегически обекти, включително военни бази и предприятия от отбранителната индустрия, и предупреди, че подобни действия може да целят проверка на военната готовност или провокация за ескалация.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нееднократно е предупреждавал Черно море да не се превръща в зона на конфронтация между Русия и Украйна.

Междувременно Русия засилва атаките си срещу Украйна. Украинските власти съобщиха за най-малко 16 загинали, включително 12-годишно дете, и над 100 ранени при последните удари.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че мащабът на атаките показва, че Москва остава твърдо ангажирана с войната.