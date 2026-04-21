Куба потвърди за скорошни преговори в Хавана със САЩ

Куба потвърди, че в Хавана "неотдавна" са се състояли преговори с американски представители, на фона на силно напрежение между комунистическата страна и САЩ, предаде Франс прес.

"Неотдавна тук, в Куба, се състоя среща между кубинска и американска делегация", заяви пред държавния вестник "Гранма" Алехандро Гарсия, високопоставен служител в Министерството на външните работи на Куба, потвърждавайки информациите, появили се в американската преса.

Дипломатът, който нарече разговорите "чувствителна тема", която трябва да се третира "с дискретност", посочи, че срещата е била на високо дипломатическо равнище.

"От американска страна са участвали заместник държавни секретари от Държавния департамент, а от кубинска страна - заместник-министри на външните работи“, уточни той.

В петък американското издание "Аксиос" съобщи, че на 10 април в Хавана високопоставени американски представители са се срещнали с кубински официални представители, сред които Раул Гилермо Родригес Кастро, внукът на бившия лидер Раул Кастро.

"Аксиос", цитирайки представител на Държавния департамент, съобщи, че американските дипломати са поставили на масата няколко искания, сред които освобождаването на политически затворници.

"По време на срещата никоя от страните не постави крайни срокове, нито отправи заплашителни искания, както съобщиха някои американски медии. Всички разговори протекоха в уважителна и професионална атмосфера", заяви Алехандро Гарсия.

"Премахването на енергийната блокада срещу нашата страна беше абсолютен приоритет за нашата делегация. Този акт на икономически натиск е неоправдано наказание, наложено на цялото кубинско население", добави дипломатът.

Той също така осъди "шантажа" на Вашингтон срещу страните, които желаят да изнасят петрол за Куба.

САЩ и Куба водят преговори от няколко седмици насам, на фона на засилено напрежение между двете съседни държави - идеологически врагове. Освен американското ембарго, в сила от 1962 г., от януари Вашингтон наложи на Куба драстични ограничения върху вноса на петрол, отбелязва АФП, цитираната от БТА.