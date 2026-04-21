Тим Кук се оттегля от поста изпълнителен директор на Apple

65-годишният Тим ​​Кук ще предаде задълженията на изпълнителния директор на ръководителя на хардуерното инженерство на Apple, Джон Тернус, на 1 септември, като същевременно ще остане ангажиран с компанията от Купертино, Калифорния, като изпълнителен председател, пише Euronews.

Това е подобно на преходите, направени от Джеф Безос от Amazon и Рийд Хейстингс от Netflix, след като приключиха изключително успешните си мандати като изпълнителни директори.

За да може Кук да поеме новата си работа, Артър Левинсън ще се откаже от ролята си на неизпълнителен председател на Apple, като същевременно ще остане в борда на директорите.

"Беше най-голямата привилегия в живота ми да бъда изпълнителен директор на Apple и да ми бъде поверено да ръководя такава изключителна компания. Обичам Apple с цялото си същество и съм толкова благодарен, че имах възможността да работя с екип от толкова изобретателни, иновативни, креативни и дълбоко грижовни хора", се казва в изявлението на Кук.

Новият шеф

50-годишният Тернус е в Apple през последния четвърт век, включително последните пет години, в които е отговарял за инженерния проект на iPhone, iPad и Mac – роля, която го прави основен кандидат за наследник на Кук.

"Изключително съм благодарен за тази възможност да продължа мисията на Apple напред“, каза Тернус в изявление.

Преходът към нов изпълнителен директор идва в ключов момент за Apple. Изкуственият интелект предизвика най-големите сътресения в индустрията, откакто Джобс представи първия iPhone през 2007 г. Apple започна трудно в областта на изкуствения интелект, след като се спъна в усилията си да предостави нови функции, изградени върху технологията, както беше обещано преди близо две години.

По-рано тази година Apple най-накрая се обърна към Google - ранен лидер в надпреварата за изкуствен интелект - за помощ да превърне виртуалния асистент Siri на iPhone в по-разговорен и универсален помощник.

"Кук създаде важно наследство в Apple, но в крайна сметка беше време да предаде факела на Тернус, като сега фокусът е върху стратегията за изкуствен интелект“, каза анализаторът на Wedbush Securities Дан Айвс.