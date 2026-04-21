Ако Сарафов сам не си подаде оставката, трябва да бъде отстранен

Татяна Жилова, съдия в Единен патентен съд на ЕС коментира бъдещите промени във ВСС и е на мнение, че ако и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов сам не си подаде оставката, то просто той трябва да бъде отстранен.

Пред БНТ прокурорът припомни, че за евентуални бъдещи промени в правосъдната система са необходими 160 гласа след сформирането на новия парламент.

Жилова коментира и изборите в неделя като каза, че голямата обществена подкрепа дава надежда, че наистина може да има промяна. “В момента не може да се говори за реформа, а по-скоро за промяна, тъй като порочните практики в съдебната система са се разпространили до такава степен, че връщането към нормалност вече се възприема като реформа”, добави тя.

По думите ѝ фокусът в момента ще бъде върху състава на Висшия съдебен съвет и най-вече върху избора на т.нар. "обществена квота". Жилова уточни, че използва този термин вместо “парламентарна квота“, тъй като изборът на тези 11 членове, които се излъчват от парламента, представлява форма на участие на обществото в управлението на съдебната власт.

Главният прокурор

По отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Жилова заяви, че той трябва да бъде отстранен. “Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен“, посочи тя.

По думите ѝ става дума за узурпатор на власт. Върху фигурата на главния прокурор са съсредоточени значителни властови ресурси, а според нея има и причина той да продължава да заема поста.

"Той е нелегитимен и съответно неговите актове не могат да издържат в съда. Това е сериозен проблем за съдебната система и за конкретните дела, по които се постановяват такива актове”, обясни прокурорът.

Според Жилова отговорността за състоянието на съдебната система е на прокурорската колегия и пленума на ВСС, но проблемът може да бъде решен с нов състав на съвета или с избор на нов главен прокурор. Тя отбелязва, че до това решение ще е необходимо технологично време от няколко месеца.