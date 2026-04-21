Костадинов: Резултатът не е изненадващ, Радев няма да има оправдания

“Нашата страна е единствената в ЕС, в която резултатите се обявяват почти 48 часа след изборите. Това стана вчера към края на деня и все още не са обявени имената на депутатите. Това е аномалия. Според ЦИК имената на депутатите трябва да бъдат обявени в седемдневен срок”, каза в началото Костадин Костадинов.

“Ние вече знаем резултатите. Искам най-вече да благодаря на избирателите и на тези, които останаха верни на идеологията и на каузата ни за свободна и независима България. Признаваме, че на тези избори тези идеологии претърпяха крах. На тези избори победи желанието за спокойствие, за дълго управление и мандат, за да се сложи край на политическата нестабилност.

Резултатът не е изненадващ и до някаква степен закономерен. Поздравяваме победилата формация, която, за добро или лошо, ще носи съдбата на България в своите ръце. Хубаво е, когато има една партия, която поема отговорността, няма да има други коалиционни партньори. За лошо - вече няма оправдания и няма кой да пречи. Такъв резултат не се е виждал от 1997 година. Оправдания за грешки се надявам да няма. Отговорността остава в ръцете на управляващата формация”, добави Костадинов.

Обърна се към левите избиратели

“Според анализаторите една голяма част от нашите виждания бяха приписани на победилата формация. Това означава, че нашите идеи са победили, макар и от друга формация. На следващо място ще се обърна към “левите избиратели”, не само към тези на БСП. Те могат да разчитат на “Възраждане” и могат да са уверени, че ще имат политически представител в наше лице. Програмата ни остава актуална”, каза лидерът на партията.

Костадинов добави, че БСП направи поредица от лоши политически решения, правейки коалиция с ГЕРБ и ДПС.

“Ние ще продължим да следваме програмата си и да предлагаме алтернативи. Мисията ни е била и остава да казваме истината, независимо от всичко. Ние чуваме нашия народ, а той на тези избори каза, че не иска “Възраждане” да управлява и не иска да се сме в парламента. Нашият народ иска това, което и ние, но като че ли е по-добре някой друг да го изпълни. На “Възраждане” е създаден образ на крайна, радикална и агресивна формация, но това няма общо с истината. Това не е така и партията ще остане гласът в парламента. Ще се будната съвест на нацията и ще бъдем верни на нашия народ.

“Ние, за разлика от други, няма да обвиним народа. Народът е началникът и съдникът на политическия елит. Бъдещето на България е в ръцете на тези, които ще управляват”, добави Костадинов.

Той заяви, че има няколко решения, които новото правителство трябва да вземе максимално бързо - цените на горивата, тока, храните и лихвите по кредитите. Той допълни, че ако предложенията на "Прогресивна България” бъдат добри, те ще получат подкрепата на "Възраждане”.