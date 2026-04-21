В Австрия откриха отрова за мишки в бебешко пюре

Австрийската полиция откри отрова за плъхове в буркан с бебешка храна в рамките на разследване, довело до изтегляне на засегнатата партида от пазара. Швейцарският производител "Хип" (Hipp) заяви, че инцидентът не е свързан с производствения процес.

Германската централа на водещата марка обяви изтеглянето от супермаркетите SPAR в Австрия заради съмнения, че "опасно вещество" е било добавено в пюре от моркови с картофи вследствие на външна намеса. В хода на разследването полицията е иззела буркани не само в Австрия, но и в Чехия и Словакия, съобщиха властите в провинция Бургенланд, предаде БГНЕС.

"Проба от иззетия продукт беше изследвана в събота следобед и даде положителен резултат за отрова за плъхове", се казва в изявлението, цитирано от "Франс прес".

От Hipp подчертаха, че "производството, контролът на качеството и всички процедури функционират нормално" и че случаят "няма връзка с качеството на продукта или процеса на производство".

"Към момента, по официална информация от властите, става дума за ясно ограничени канали за продажба", заяви говорител на компанията пред "Франс прес". И уточни, че други пазари в Европа не са засегнати.

Австрийската агенция за безопасност на храните посочи, че има вероятност отровата да е била добавена "като част от опит за изнудване". Потребителите са призовани да не консумират продукта, който може да бъде разпознат по бял етикет с червен кръг на дъното на буркана, и да го върнат в магазина, откъдето е закупен. Чешката полиция също отправи предупреждение към гражданите.

Случаят е пореден удар върху доверието в пазара на бебешки храни. От декември насам редица производители, сред които "Нестле", "Данон" и "Лакталис", изтеглиха млечни формули в над 60 държави заради възможно замърсяване с токсина церелид.

Френските власти съобщиха за смъртни случаи при бебета, консумирали заразено сухо мляко, което може да предизвика гадене, повръщане и диария. Прокуратурата във Франция уточни през март, че смъртта на едно бебе през януари "не изглежда свързана" с консумацията на замърсена формула.