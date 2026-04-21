Вижте къде в София няма да има вода на 22 април, сряда

На 22 април (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: с. Железница се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

Община „Панчарево“, с.Железница

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: с. “Железница‘ – на площада

На 22 април (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес кв. БАН IV-ти км. , бул. „Цариградско шосе“ № 105 се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

община Слатина - кв. БАН IV км., бул. „Цариградско шосе“/локално платно/ от ул. „Христо Чернопеев“ до бул. „Асен Йорданов“, зала „Арена 8888 София“, база на „ЦСКА“. ж.к. Изток- ул. „Д-р Любен Русев“ от бул. „Цариградско шосе“ до Републикански Неврологичен диспансер, Блок Балкан.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Изток, ул. „Д-р Любен Русев“ № 28Б

На 22 април (сряда) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. Бояна, ул. „Ралевица“ кръстовището с ул. „Кумата“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 часа до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

община Витоша, кв. Бояна - ул. „Георги Войтех“, ул.

„Подграмада“, ул. „732“, ул. „Проф. Илия Йосифов“, ул. „ Радецки“, ул. „Кумата“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: кв. Бояна - ул. „Подграмада“ ъгъла с ул.„Кумата“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!