Скандално: Умрели животни с антракс в Силистренско са преработени в други продукти

Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнището е особено опасено

21.04.2026 | 10:00 ч. Обновена: 21.04.2026 | 10:04 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Огнище на антракс беше установено в Силистренско. Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата. “Случаят е особено опасен", каза пред БНТ д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В момента се издирват всички контактни лица, имали досег със заразените животни. Част от месото е било преработвано, като собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация. Откритото месо е унищожено.

"До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни", каза д-р Мавровски.

По данни на изпълнителния директор на БАБХ месото е преработвано в незаконни кланици.

“Имаме и случай на 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция”, каза д-р Мавровски.

Огнище на антракс е установено във ферма с 28 биволи в с. Черногор, Силистренско, съобщиха по-рано от БАБХ. Заболяването е лабораторно потвърдено.

