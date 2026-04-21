IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Песков: Европа се насочва към милитаризация и ядрено въоръжаване

21.04.2026 | 16:30 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Възможното провеждане на френско-полски учения демонстрира желанието на Европа за по-нататъшна милитаризация и ядрено оръжие. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, отговаряйки на въпрос относно подобни ядрени учения, предава ТАСС.

„Трябва да уточним детайлите тук, по-специално за какви оръжия говорим и в кои страни, но, разбира се, това вероятно отново демонстрира стремежа на Европа към по-нататъшна милитаризация и ядрено оръжие по отношение на ядрените оръжия. Това е нещо, което не допринася за стабилността и предвидимостта на европейския континент“, каза Песков.

По-рано медийни съобщения посочиха, че френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск са обсъждали съвместни ядрени учения. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков Русия Украйна война Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem