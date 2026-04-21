Песков: Европа се насочва към милитаризация и ядрено въоръжаване

Възможното провеждане на френско-полски учения демонстрира желанието на Европа за по-нататъшна милитаризация и ядрено оръжие. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, отговаряйки на въпрос относно подобни ядрени учения, предава ТАСС.

„Трябва да уточним детайлите тук, по-специално за какви оръжия говорим и в кои страни, но, разбира се, това вероятно отново демонстрира стремежа на Европа към по-нататъшна милитаризация и ядрено оръжие по отношение на ядрените оръжия. Това е нещо, което не допринася за стабилността и предвидимостта на европейския континент“, каза Песков.