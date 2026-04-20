Какво може да направи Украйна, за да спре руските ракети „Искандер“?

Усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана могат да свалят руските балистични ракети – но те са малко на брой и са заети с прехватването на стотици други снаряди. В сряда вечерта Русия предприе масивна въздушна атака срещу Киев, изстрелвайки стотици камикадзе дронове и ракети към украинската столица.

Масираната въздушна атака, пет години след началото на конфликта, подчертава способността на Русия да произвежда атакуващи дронове, балистични ракети и крилати ракети дори в условията на тежки международни санкции, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Според украинските въздушни сили, руската въздушна атака в сряда вечерта беше една от най-големите в войната досега. В нея бяха използвани близо 700 еднопосочни безпилотни летателни системи за атака, известни още като „лоутеринг“ боеприпаси или камикадзе дронове, както и 25 крилати ракети и 19 балистични ракети.

"Повечето от балистичните ракети бяха насочени към Киев“, заяви украинският президент Володимир Зеленски на следващия ден в изявление, публикувано в X (бивш Twitter). „Успяхме да свалим 636 дрона и някои от ракетите. За съжаление, не всички. Има поражения и щети по обикновени къщи. За съжаление, има жертви в Одеса, Киев и Днипро. Сред загиналите е и 12-годишно момче."

The top diplomatic priority for Ukraine right now is cooperation for the sake of air defense. We need air defense missiles every single day – every day the Russians continue their strikes on our cities. Just over the past 24 hours there were brutal attacks on Dnipro, Cherkasy,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026

Руските дронове и ракети държат Украйна в напрежение, изтощавайки измореното население и дестабилизирайки икономическия живот на страната. Критичната инфраструктура на Украйна е понесла огромни щети от руските удари.

Въпреки че камикадзе дроновете могат да бъдат смъртоносни, те не могат да се сравнят с разрушителната мощ и точността на балистичните ракети. А Русия увеличава производството на една от най-смъртоносните си балистични ракети.

Според Вадим Скибицки, заместник-началник на украинската служба за военно разузнаване (GUR), Русия е ускорила производството на балистични ракети, като всеки месец от производствената линия излизат около 60 нови боеприпаса „Искандер“ – или около 720 годишно.

9K720 „Искандер-М“/SS-26 „Стоун“ има обсег до 310 мили и носи 1545-фунтова бойна глава с висока експлозивност.

Тя може да бъде снабдена и с ядрена бойна глава, въпреки че ядрени оръжия не са били използвани в конфликта в Украйна и е малко вероятно да бъдат.

Поради скоростта и усъвършенстваните си възможности ракетите „Искандер“ изискват най-модерни прехващачи за противодействие, като системите за противовъздушна отбрана MIM-104 „Патриот“ или IRIS-T. Украинската армия не разполага с достатъчно количество от тези оръжия за противовъздушна отбрана, за да покрие цялата страна.

Неравенството между нападател и защитник не винаги е било така. През значителна част от войната Русия не разполагаше с достатъчно ракети. Появата обаче на евтини и еднократни камикадзе дронове – първо внесени от Иран, а по-късно произведени в страната – даде на руската аерокосмическа индустрия достатъчно пространство и време да увеличи производството си на балистични ракети.

Кремъл не очакваше войната да продължи толкова дълго. Всъщност военни офицери и служители на разузнаването бяха посъветвали руския президент Владимир Путин, че „специалната военна операция“ в Украйна ще бъде кратка, с продължителност от три дни до две седмици, и че руските сили ще бъдат посрещнати с отворени обятия от проруските цивилни в източната част.

Тази визия се провали зрелищно за Кремъл и, докато войната се проточи, огромните й изисквания изчерпаха руските запаси от ракети. Руската армия трябваше да рови из домакински уреди – включително микровълнови печки, перални машини и хладилници – за микрочипове, които да монтира на ракетите.

Но тези проблеми със запасите отминават и днес руските възможности за далечни удари отново са укрепени.