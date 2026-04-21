Путин зове: Деца и баби са плели чорапи за Великата отечествена война, така трябва и сега

Цялата страна трябва да работи за фронта, както е било по време на Великата отечествена война (както Москва нарича периода от Втората световна война 22 юни 1941 - 9 май 1945 г.), заяви руският президент Владимир Путин по време на форума "Малката родина - силата на Русия".

"По време на Великата отечествена война целият тил работеше за фронта, за нашите войници, за нашите защитници. Но не само са правели танкове, самолети, оръдия, снаряди. В най-тежките месеци на войната, в мразовитите месеци на 1941–1942 г., точно както сега, деца, баби, жени са плели чорапи, изпращали са колети и подаръци на фронта. Именно в това единство се крие успехът на нашите победи. Така ще бъде и сега", каза Путин.

Той добави, че Кремъл ще продължи да създава "зона за сигурност" на границата с Украйна и че всички "цели на специалната военна операция (войната срещу Украйна)" ще бъдат постигнати.

"Знаем как ще свърши всичко, но няма да правим никакви публични изявления по този въпрос, а просто ще реализираме и ще се стремим към целите, които сме си поставили", заяви руският президент.

Според източници на Bloomberg, близки до Кремъл, Путин се готви да продължи войната още една-две години, тъй като мирните преговори, водени повече от година с посредничеството на администрацията на Доналд Тръмп, са в задънена улица.

Путин продължава да настоява за пълното предаване на Донбас от страна на Киев, докато Володимир Зеленски отказва да прави териториални отстъпки, твърдейки, че подобен сценарий би довел до подновяване на руската агресия в бъдеще.