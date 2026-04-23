Министърът на военноморските сили на САЩ напуска поста си

Министърът на военноморските сили на САЩ Джон Фелън напуска поста си, съобщи Пентагонът, цитиран от Associated Press.

Той е първият ръководител на отделен род въоръжени сили, който се оттегля по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, но е поредният високопоставен представител на отбраната, който подава оставка или бива отстранен, отбелязва агенцията.

Не беше посочена причина за неочакваното оттегляне на най-висшия цивилен ръководител на военноморските сили в момент, когато флотът е наложил блокада на ирански пристанища и взема на прицел кораби, свързани с Техеран, на фона на крехкото примирие във войната.

Временно начело на военноморските сили застава друг кадър, лоялен на Тръмп - заместник-министърът Хун Као, ветеран с 25 години служба в бойните части на флота, който не успя да влезе нито в Сената, нито в Камарата на представителите от щата Вирджиния.

Пореден трус в Пентагона

Напускането на Фелън е поредният епизод от сътресенията по върховете на Пентагона и идва само седмици след като министърът на отбраната Пийт Хегсет уволни най-висшия офицер на сухопътните войски - генерал Ранди Джордж.

Откакто пое поста си миналата година, Хегсет освободи и още няколко генерали, адмирали и висши ръководители в отбраната.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел написа в X, че Фелън "напуска администрацията с незабавен ефект".

Външен човек начело на флота

Преди Тръмп да го номинира за министър в края на 2024 г., Фелън не е служил в армията и не е заемал цивилна ръководна длъжност във военноморските сили. Той беше възприеман като външен човек, привлечен с идеята да реформира флота.

Фелън е и голям дарител на предизборната кампания на Тръмп. Според биографията му основният му досег с отбранителната сфера идва от консултантска роля в неправителствената организация Spirit of America, която подкрепя отбраната на Украйна и Тайван, пише БТА.