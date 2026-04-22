Boeing създаде цифров близнак на B-52 Stratofortress

Предвид напредналата възраст на B-52 и многократните му ремонти, Boeing положи все по-големи усилия, за да поддържа вътрешността на самолета в изправност.

Военновъздушните сили на Съединените щати поддържат флотилия от 76 стратегически бомбардировача с голям обсег Boeing B-52H Stratofortress. Приблизително 58 са в активна "бойна готовност", а други 18 се експлоатират от резервните сили. Освен това, неразкрит брой – смята се, че са няколко десетки – се съхраняват на дългосрочно съхранение под зоркия поглед на 309-та Група за поддръжка и регенерация на аерокосмическите съоръжения (AMARG) във военновъздушната база Дейвис-Монтан, Аризона, където се намира и прословутото „гробище“ за пенсионирани самолети, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Подразделението е ремонтирало преди това по-стари B-52, включително бомбардировачите, известни като "Ghost Rider" и "Wise Guy", и е върнало тези самолети в експлоатация, възстановявайки флотилията на военновъздушната база Минот до пълен капацитет.

Възстановяването на самолета обаче представлява множество предизвикателства, не само заради възрастта на бомбардировачите. Актуализациите, направени през последните седем десетилетия, означават, че настоящите B-52 може да приличат на оригиналния самолет външно, но отвътре е съвсем различна история.

Преди четири години друг B-52 излезе от известното „гробище“ на Дейвис-Монтън. Наречен "Damage Inc. II", Stratofortress оттогава служи като жив тестов полигон в лабораторията за интеграция на B-52 High Bay на Boeing в Оклахома Сити.

Тестовият полигон ще помогне да се гарантира, че останалите B-52 могат да останат в експлоатация през 50-те години на миналия век, повече от век, откакто първият самолет е излетял.

Програмата за подмяна на търговски двигатели (CERP) на аерокосмическия гигант работи с Военновъздушните сили на Съединените щати, за да се справи с това как останалите B-52 са получили "десетилетия модернизации" и актуализации/надстройки. Тези модификации, заедно с ремонтите в депото, доведоха до толкова много промени в корпуса на самолета, че самолетът е напълно „несъответстващ на оригиналните чертежи“, което създава проблеми за по-нататъшни подобрения.

Проблемът се влоши от толкова много промени, настъпили преди дигитализирането на документацията, което означава, че инженерите често работят на сляпо по самолета.

Лабораторията за интеграция High Bay се стреми да реши проблема.

"Лабораторията позволява на инженерите да извършват инсталации за проверка на концепцията (PCI), да проверяват съответствието на нови компоненти и да валидират промените в дизайна, като гарантират, че модификациите ще паснат и ще работят във флота, преди екипажите да започнат реални подобрения на активните самолети", пише Boeing в изявление за медиите.

Дигиталното моделиране вече се отплаща и би могло да намали усилията,

необходими за поддържане на летящите стари бойни самолети.

Инженерите от групата за разширена визуализация и потапящо разработване и обратно инженерство и прототипиране (AVID) на лабораторията започнаха със сканиране на областта на горивните клетки, което позволи поставянето на 3D-принтирани усилватели вътре в резервоара. Това позволи инсталирането и проверките за съвместимост на 3D-отпечатаните линейно сменяеми модули, монтирани извън резервоарите.

"3D печатът се превърна в предпочитано решение в Boeing, защото всеки вижда стойността и скоростта, които бързата итерация може да донесе на дизайнерската маса", обясни Сара Конгдън, водещ системен инженер на AVID. "Проверете проектите и методите за монтаж на тестова платформа, използвайки 3D-отпечатани части, 3D сканирайте модифицираните джетове преди монтажа и ще знаете разположението на бойното поле, още преди да сте започнали марша. "

Boeing заяви, че целта на тези скорошни 3D-печатни упражнения не е била да се финализират частите. Вместо това, те биха могли да послужат за валидиране дали новите части съответстват на оригиналните дизайнерски модели в B-52. Аерокосмическият гигант добави, че ако измерванията не съвпадат, те могат да бъдат актуализирани и коригирани, преди да се извършат модификации в целия флот, като по този начин се спестят време и усилия.

"Резултатите говорят сами за себе си", каза Джагбир Сингх, директор на Boeing B-52 CERP. "Предишни проекти с общ интерес (PCI) в Хай Бей вече са довели до очаквани икономии от над 1,3 милиона долара чрез намалени разходи за части и труд и чрез предотвратяване на преработка. Освен парите, ние изграждаме повтаряеми процеси и данни, които ще помогнат сега и в бъдеще за тези модификации. "

Това би могло да помогне да се гарантира, че B-52 ще остане в експлоатация през следващите десетилетия и ще служи като работна сила на американските военновъздушни сили.

Бомбардировачният флот на Силите, поддържащ предстоящия Northrop Grumman B-21 Raider, както и Rockwell B-1B Lancer и Northrop B-2 Spirit от ерата на Студената война, е изваден от експлоатация.