Германската армия се учи от Украйна: инструктори предават боен опит

Украински инструктори с боен опит пристигнаха в Германия преди Великден 2026 г., за да обучават подразделения на Бундесвера в Училището на бронетанковите войски, Инженерното училище и Центъра за обучение по безпилотни системи.

Инспекторът на германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг потвърди програмата на 17 април, като обучението е фокусирано върху отбраната срещу дронове и използването на дронове за бронирани, механизирани и артилерийски подразделения, пише Defence Blog.

За първи път украински военни инструктори с пряк боен опит от фронта пристигнаха в Германия, за да обучават подразделения на Бундесвера — впечатляваща промяна в отношенията по отношение на обучението, които определяха западната военна помощ за Украйна от 2022 г. насам, според Militarniy.

Разполагането, потвърдено от инспектора на германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг в интервю за Welt am Sonntag на 17 април 2026 г., започна преди Великден в няколко училища на германската армия. Фройдинг ясно посочи, че това не е символичен жест. Той специално набра бойци с практически опит на бойното поле, а не щабни офицери, за да ръководят програмата.

Украинските инструктори в момента работят в Училището на бронетанковите войски, Инженерното училище и Центъра за обучение по безпилотни системи. В рамките на няколко дни след интервюто на Фройдинг беше планирано пристигането на допълнителни групи инструктори в Училището за артилерия. Учебната програма се фокусира върху две основни компетенции, които Украйна е развила под обстрел: защита срещу дронове и ефективното офанзивно използване на безпилотни системи в операции с комбинирани въоръжения. Германия възнамерява да внедри тези умения във всичките си бронирани, механизирани пехотни и артилерийски формирования — сърцевината на всяка конвенционална бойна сила.

Споразумението за изпращане на украински инструктори в германски учебни центрове беше постигнато през февруари 2026 г.

Фройдинг очерта логиката на програмата в пряк тон, подчертавайки, че иска хора, които действително са се сражавали, а не офицери, които са ръководили войната от командни постове.

"В момента украинската армия е единствената в света с опит на фронта срещу Русия", каза той.

Тази разлика има огромно значение. Германия и нейните съюзници от НАТО са прекарали години в обучение на силите си срещу теоретични заплахи от равностойни противници. Украйна е прекарала години в борба с такъв.

Това, което украинските инструктори носят в германските военни училища, не може да бъде възпроизведено в класната стая или синтезирано от разузнавателни доклади. Те са действали при постоянни електронни смущения, които нарушават работата на GPS и комуникациите. Те са се научили да се ориентират на бойни полета, покрити с атакуващи дронове с изглед от първо лице, способни да унищожават отделни войници, превозни средства и оръжия, обслужвани от екипажи, в рамките на минути след откриването им. Те са адаптирали артилерийските тактики, използването на бронирани машини и движението на пехотата към среда, в която всяка позиция, задържана за повече от няколко часа, се превръща в цел. Те са видели кои системи оцеляват и кои се провалят, кои тактики работят и кои убиват хора. Този набор от знания, натрупан с огромна човешка цена, е това, за което Германия сега плаща, за да получи достъп.

Фокусът върху отбраната срещу дронове и използването на дронове е особено значим за Бундесвера. Безпилотните летателни системи фундаментално промениха начина, по който се води сухопътната война — не като допълнителен инструмент, а като централен елемент на бойното поле, който определя всяко друго тактическо решение. Украинските сили са разработили многослойни системи за откриване, заглушаване и унищожаване на приближаващи се дронове, като едновременно с това разгръщат свои собствени за разузнаване, насочване и директна атака. Интегрирането на това разбиране в обучението на танковите, механизираните и артилерийските части на Бундесвера означава, че германските подразделения ще се упражняват в условия, наситени с дронове, каквито биха срещнали, ако заплахата, която Фройдинг публично описа, някога се материализира.

Тази оценка на заплахата е изрична.

Фройдинг заяви, че Германия разглежда 2029 г. като потенциална дата, до която Русия би могла да бъде готова за атака срещу територията на НАТО. „Това е почти след утре. Нямаме време – врагът няма да чака, докато обявим готовността си“, каза той през март 2026 г., когато програмата беше обсъдена публично за първи път. Разполагането на украински инструктори е една конкретна мярка, предприета спрямо този график – ускорен трансфер на знания за бойното поле, предназначен да съкрати кривата на обучение на Бундесвера, преди това да стане важно.

По-широката военна експанзия на Германия предоставя контекста за тази конкретна инициатива. Министърът на отбраната Борис Писториус е поставил цел от 3,5 процента от БВП за разходи за отбрана до 2029 г., свързана с амбицията да разполага с най-способната конвенционална армия в Европа до тази година. Бундесверът преструктурира силите си, за да отрази съвременните реалности на бойното поле, с особен акцент върху интеграцията на безпилотни системи в наземни и въздушни операции. Украинските инструктори, които обучават германски танковисти, инженери и артилеристи, са една оперативна част от тази преструктуриране – компонентът на човешкото знание, който никой договор за доставки не може да предостави.

В продължение на години западните нации – включително Германия – обучаваха украински войници по своите доктрини, на своето оборудване и според своите стандарти. Тези отношения създадоха способни украински формирования, но също така разкриха границите на това, за което западната подготовка в мирно време може да подготви войниците. След това украинците отидоха и воюваха във война, която донесе тактически и оперативни уроци, до които никоя страна от НАТО няма достъп от собствения си опит. Сега Германия моли същите тези войници да дойдат и да преподават. Фактът, че отговорът беше „да“, е показател както за саможертвата на Украйна, така и за прагматизма на Европа.