Пентагонът тества технология, която може да промени войната с дронове

Picket Defense Systems беше избрана от Отделението за иновации в отбраната за Фаза II на своята програма за подобряване на кинетичната дефекация на C-UAS в близък бой, развивайки своята система Inferno RTC.

Picket ще демонстрира възможностите на Inferno RTC пред оценители от DIU и Министерството на войната в реални тестове този месец; стойностите и количествата на договорите не са разкрити, пише Defence.

Американски стартъп в отбраната беше избран от Отделението за иновации в отбраната, организация на Министерството на войната, фокусирана върху ускоряването на търговските технологии във военна употреба, за да разработи автономна система за оръжия в близък бой, предназначена да намали латентността на прицелването в близки контраатаки с дронове, преминавайки към Фаза II на тестване пред оценители от Министерството на войната този месец.

Picket Defense Systems обяви във вторник, че Отделът за иновации в отбраната е избрал компанията за Фаза II на своята програма за подобряване на кинетичната дефекация на C-UAS в близък бой, по-специално за трасето за подобряване на дистанционното оръжейно-о ... Изборът преминава през процеса на отваряне на търговски решения на DIU, път за обществени поръчки, който може да доведе директно до договори за прототипи и ускорено внедряване, без дългогодишните срокове на традиционните военни придобивания. Фаза II означава, че Picket ще демонстрира възможностите на Inferno RTC пред оценители на DIU и Министерството на войната в реални тестове, етапът, в който твърденията на хартия се превръщат в документирани характеристики.

Проблемът със закъснението за прицелване, който Inferno RTC е проектиран да реши, е в основата на причината, поради която съществуващите системи се борят с координираните рояци от дронове. Всяко конвенционално оръдие за борба с дронове, независимо дали е монтирано на превозно средство, или фиксирано на място, трябва физически да завърти цевта си, за да се насочи към входяща заплаха, преди да може да стреля.

При бързите електромеханични системи времето за завъртане се измерва в части от секундата,

което срещу един дрон с умерена скорост е управляемо. Срещу рояк от бързо движещи се дронове, пристигащи едновременно от множество посоки, това се превръща в непреодолим проблем с последователността: системата може да се насочва само към една заплаха в даден момент и докато се насочва към заплаха номер едно, заплахи две, три и четири скъсяват разстоянието безпрепятствено. Тази тактическа реалност е насочила доктрината за рояк на противника точно в тази посока, като умишлено се използват множество едновременни вектори за насищане на едноцевни защити, които не могат да бъдат на две места едновременно.

Inferno RTC е изградена около патентован дизайн на въртяща се купола, която монтира множество цеви за боеприпаси под фиксирани ъгли на наклон върху сферична рамка, непрекъснато обхващайки цяла 360-градусова полусфера, докато купола се върти. Когато бордовите пасивни сензори открият и класифицират заплаха, бордовият изкуствен интелект на системата избира оптималната цев и стреля, без забавяне при завъртане към целта, защото цевта вече е в приблизително правилната позиция за всеки вектор на заплаха във всеки един момент. Picket описва резултата като 40-метрова (131 фута) зона с гарантирано унищожение, покриваща цялата сфера около системата с това, което нарича нулева латентност при насочване. Тези твърдения все още не са независимо потвърдени и трябва да се третират като заявени цели за ефективност на компанията, докато се очакват резултатите от оценката от Фаза II.

Архитектурата на пасивните сензори, която системата използва за насочване, добавя измерение, което активните радарни системи не могат да възпроизведат. Пасивните сензори откриват заплахи, като приемат енергията, която целта излъчва или отразява, вместо да излъчват радарни емисии, които противникът може да открие и геолокализира. Радарна система за борба с дронове обявява собствената си позиция всеки път, когато излъчва, което в оспорвана електромагнитна среда дава на противника възможността да локализира и насочи отбранителния актив, преди да го ангажира. Пасивна система, която може да открива, класифицира и ангажира цели, без да излъчва нищо, е по своята същност по-трудна за локализиране и потискане, което е от съществено значение в среда с висока заплаха, където контраатаката и противорадиационното насочване на активи за противовъздушна отбрана е стандартна тактика на противника.

Изборът на Picket от Звеното за отбранителни иновации за тази програма се вписва в модел, който организацията прилага последователно през последните няколко години: идентифициране на комерсиално разработени технологии, които адресират специфични пропуски във военните способности, валидирането им чрез структуриран конкурентен процес и използване на пътя "Отваряне на търговски решения", за да се премине от прототип към внедряване по-бързо, отколкото позволяват традиционните цикли на обществени поръчки. DIU е създадено през 2015 г. специално, за да преодолее пропастта между комерсиалните технологии и Пентагона, а програмите му за борба с безпилотните летателни апарати се превърнаха в една от най-активните му инвестиционни области, тъй като заплахата от дронове се засили както в конвенционални конфликти, така и в нередовни военни среди.