Метеорологичен хаос заплашва Световното първенство по футбол

Световното първенство ще започне в четвъртък под познатите северноамерикански летни заплахи: екстремна жега, задушаваща влажност и гръмотевични бури, способни да забавят мачовете.

Сезонните прогнози показват температури над нормалните в големи части на Съединените щати, докато влагата, течаща на север от Мексиканския залив, може да подхрани гръмотевични бури и тежко време през първите седмици на турнира, съобщава Ройтерс.

Въпреки че условията за отделните мачове не могат да бъдат предвидени толкова напред, спортните учени казват, че има ясни рискове, свързани с времето, пред които е изправено лятното Световно първенство, обхващащо Канада, Мексико и Съединените щати.

Ключовата мярка не е само температурата на въздуха, а температурата на мокрия термометър, която включва топлина, влажност, слънчева светлина и вятър, за да се оцени топлинният стрес върху тялото.

World Weather Attribution предупреди, че приблизително една четвърт от мачовете могат да се играят при условия, които надвишават препоръчителните граници за безопасност.

Крис Минсън, професор по физиология и съдиректор на Лабораториите за физиология на упражненията и околната среда в Университета на Орегон, каза, че елитните играчи генерират огромна вътрешна топлина, дори преди да се вземе предвид времето.

В горещи, слънчеви или влажни условия нормалната система за охлаждане на тялото започва да се затруднява.

Влажността е особено тревожна, тъй като потта охлажда тялото само когато се изпари.

Местата за провеждане на Световната купа с висока влажност включват Хюстън, Маями, Далас и Монтерей.

Изменението на климата е увеличило вероятността от температури, достатъчно високи, за да повлияят на представянето на играчите в 97 от 104-те мача от турнира, според ново проучване на Climate Central.

Най-голямото подобно увеличение се прогнозира за мача от груповата фаза на 26 юни между Уругвай и Испания в Гуадалахара, където изследователите оцениха 70% вероятност от жега, която влошава представянето - с 37 процентни пункта повече, отколкото би била без изменението на климата.

Райън Калсбийк, професор по биологични науки в колежа Дартмут, който изучава как типът тяло влияе върху спортните постижения в различни климатични условия, каза, че жегата и влажността могат да повлияят не само на благосъстоянието на играчите, но и на темпото и стила на мачовете.

Близо половината от всички мачове са изправени пред поне 50% вероятност температури да надхвърлят 28 градуса по Целзий (82,4 градуса по Фаренхайт) - праг, свързан с намаляване на спринта, изминатото разстояние и времето за възстановяване.

Калсбек каза, че надморската височина на Мексико Сити - около 2240 метра (7350 фута) над морското равнище - също може да се окаже значителна, особено за тези, които пристигат от по-ниски места без време за аклиматизация. Градът ще бъде домакин на пет мача.

ФИФА заяви, че всеки мач на Световното първенство ще включва триминутна почивка за хидратация във всяко полувреме, като решенията за графика са взели предвид фактори, включително средни температури, пътуване, дни за почивка, медицинско планиране и охладителна инфраструктура.

Няколко места за провеждане на мачове разполагат с прибиращи се покриви или системи за климатичен контрол, а регламентите на турнира позволяват мачовете да бъдат отлагани, прекъсвани, пренасрочвани или премествани поради здравословни, безопасни или охранителни причини, включително лошо време.