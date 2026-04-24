Почти една четвърт от руснаците не вярват на Путин

24,1% от руснаците не вярват на Владимир Путин, а други 23,3% от анкетираните не одобряват работата му като президент на Русия, според последните данни, публикувани от Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ).

Това са най-високите цифри от началото на руско-украинската война, отбелязва изданието на агенцията.

В сравнение с миналата седмица одобрението за работата на президента е спаднало с 1,1 процентни пункта до 65,6%. Доверието в Путин също е спаднало с един процентен пункт до 71%.

ВЦИОМ публикува новите данни с двучасово закъснение, което привлече вниманието на медиите. Пресслужбата на ВЦИОМ заяви, че закъснението се дължи на "технически проблеми".

Според източник на Meduza в медия, лоялна към руското правителство, политическият блок на президентската администрация препоръча на изданията да цитират рейтинга на Путин, предоставен от Фондация "Обществено мнение" (ФОМ), а не от ВЦИОМ, или изобщо да не го съобщават.

Според последните данни на ФОМ, 76% от анкетираните смятат, че президентът се справя "доста добре" на поста си, а 74% му се доверяват.

VTsIOM регистрира спад в рейтинга на одобрение за Владимир Путин в продължение на седем седмици поред. Политически стратег, работещ с руската президентска администрация, каза пред Meduza, че причините за упадъка на правителството включват блокирането на Telegram и ограниченията на мобилния интернет, както и покачващите се цени и умората на руснаците от войната.