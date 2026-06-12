Провали ли се "Орешник"? Путин с интересна теория

Удивително небрежно изявление на президента Путин възмути руските военни коментатори. Руският лидер заяви, че балистичните ракети със среден обсег "Орешник" дори не са били насочени към военни цели.

Путин омаловажи изстрелванията на "Орешник", казвайки пред Риа Новости, че това, което първоначално е било обявено за голям ответен удар, е било просто „тестване на операциите им, сякаш на полигон“ и че не са били ударени военни цели, а само "хамбар". Той каза, че са били избрани удобни места, така че те да могат да бъдат инспектирани впоследствие от руски дронове, за да се види точно къде са паднали бойните глави, и това би било важно за планирането на бъдещи удари, пише за Forbes Дейвид Хамблинг, старши сътрудник.

Твърдението, че са пропуснали целта нарочно, изглежда като опит да се прикрие очевидният провал на поредното руско "супероръжие".

Малко научнофантастични оръжия са толкова привлекателни за закоравелите маниаци, колкото така наречените "Пръчки от Бога". Идеята, предложена от американски мозъчен тръст през 50-те години на миналия век, е била, че плътни метални пръчки могат да бъдат пускани от орбита, за да удрят цели на повърхността. Предпочитаният материал е волфрам, който е два пъти по-плътен от стоманата и е по-устойчив на нагряване при повторно влизане в атмасферата, а пръчките биха излизали от орбита при Мах 10 или повече и биха нанесли щети от чиста сила на удара, като падащи астероиди. Скоростта и енергията правят подобни оръжия почти невъзможни за прихващане.

Проучване на ВВС на САЩ през 2000-те години предполага, че 9-тонно свръхскоростно орбитално оръжие би оставило кратер с дълбочина 100 фута, сравнявайки всяка сграда в радиус от поне 1000 фута. Още по-голямо оръжие, предложено за ВВС на САЩ, би било равностойно на ефекта на 4-килотонова ядрена бойна глава.

Тези проучвания включват оръжия, които се поставят в орбита и след това се свалят, когато е необходимо.

По-прост подход е мощна балистична ракета, изстрелваща бойната глава, която се спуска с огромна сила. Много проучвания са разглеждали това, включително пренасочването на американските ядрени ракети Trident в конвенционални разрушители на бункери по програмата Prompt Global Strike.

Русия е единствената държава, която действително е осъществила подобна идея. Ракетата „Орешник“, производна на по-ранната РС-26, се транспортира на 14-колесна мобилна ракета-носител. Дълга е около 12 метра и тежи малко над 36 тона. Смята се, че обхватът ѝ е над 4800 километра, което я поставя в междинната категория.

Русия за първи път използва „Орешник“ на 21 ноември 2024 г., поразявайки украинския град Днепър. Драматично видео показа шест бойни глави с подкалиберни боеприпаси, които се спускат с висока скорост, „като падащ метеорит“, както се изрази Путин. Общата енергия на удара, еквивалентна на около 2000 паунда тротил, обаче е по-малко впечатляваща от предишните проекти.

Не беше ясно дали този първи удар действително е нанесъл щети. Целта беше заводът "Южмаш", където се произвеждаха ракети, но нямаше съобщения за жертви, а последвалите сателитни снимки не показаха кратери, разрушени сгради или значителни щети по завода, който беше ударен от предишни руски атаки.

Втори "Орешник" беше изстрелян през януари 2026 г., този път по западния град Лвов, заедно с други оръжия. Отново имаше малко доказателства за ефективността на ракетата, но ударът показа, че Русия може да удари далечен ъгъл на Украйна и се предполага, че е бил в отговор на атака с дрон срещу една от резиденциите на Путин.

Двата предишни удара изглеждаха като подготовка. Но на 24 май 2026 г. Русия изстреля два "Орешника", заедно с 600 дрона и 90 други ракети, в отговор на украински удар по руски тренировъчен център за дронове, при който според съобщенията загинаха 65 кадети. Целта изглеждаше максимални щети.

Един "Орешник" падна в Бела Церква близо до Киев. Видео от събитието показва как всяка от шестте бойни глави се разпръсква в шест бойни боеприпаса, докато се спуска.

Мястото на втория удар беше открито едва по-късно, в контролираната от Русия територия на Донецка област. Отново нямаше съобщения за жертви.

"Ударихме места, където беше удобно да оценим резултатите. Това важи както за Бела Церква, така и, още повече, за района на така наречената Донецка народна република... след това нашите дронове долетяха – до ударения хамбар – и просто провериха как са се приземили бойните глави, измервайки всичко до милиметър", заяви Путин в интервю за РИА Новости.

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Last night, at around 2 a.m., Russia reportedly used the “Oreshnik” IRBM for the third time against Ukraine — allegedly targeting the city of Bila Tserkva. The exact impact location remains unknown. *️⃣ The video appears to show 6 payload sections carrying 6 submunitions… pic.twitter.com/20apWOMRBU — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) May 24, 2026

Двадесет и пет години по-късно Русия изглежда използва ракети на стойност около 50 милиона долара срещу цели с ограничено военно значение, като изоставени складове, гаражи и стопански постройки. Но цената на подобни удари не се измерва само в стойността на изстреляното оръжие.

Украйна вече е възстановила електронни компоненти от "Орешници", които ще са били споделени със съюзниците. Маса от класифицирани данни за възможностите на оръжието е била компрометирана. Каквато и да е причината, зрелището на ракетни атаки, които не удряха нищо ценно, проектира слабост, а не сила.

През нощта на 2 юни Русия започна една от най-големите въздушни атаки от пълномащабната война, насочена към множество украински градове, включително Киев, с ракети и дронове.