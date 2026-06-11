Една от най-известните индустрии на Грузия е притисната от Русия и Запада

Докато Русия повишава акцизите и затяга контрола си върху износа на грузинско вино, производителите са изправени пред невъзможен избор - и Америка може би е единственият изход. Русия купува 60% от износа на вино на Грузия. С новите акцизи, които притискат производителите, индустрията няма време да намери друг начин, пише за Forbes Мишел Уилямс.

Патрик Хонеф е винопроизводител в Château Mukhrani, историческо имение в региона Картли в Грузия, и е прекарал 12 години в навигиране в особената геополитика на грузинското вино. Неговият работодател е Швеция. Осиновената му страна граничи – и има травматична история – с Русия. Виното му се нуждае от американски потребители, които едва са чували за това място. Седнал срещу него на дълга маса за обяд в живописен слънчев ден, дегустирайки гама от вина, произведени от сортове грозде, които повечето американци не могат да произнесат, разбирам обвързването, което той описва по начин, който никоя експортна диаграма не би могла да предаде.

Натискът върху грузинското вино през 2025 г. не е нов, но е остър. Русия представлява приблизително 60 до 65 процента от общия износ на вино на Грузия. По-рано тази година Русия повиши акцизите върху вносния алкохол. Резултатът е бърз: износът на вино от Грузия е спаднал с 15,8 процента през първите осем месеца на 2025 г., като доставките до Русия са намалели с 24 процента на годишна база, според Националната статистическа служба на Грузия.

Това, което прави ситуацията на Грузия уникална, е нейната история. Това се е случвало и преди. През 2006 г. Русия забрани изцяло грузинското вино - официалната причина беше замърсяване с пестициди, въпреки че тогавашният президент на Грузия Михаил Саакашвили го нарече "политическо решение", свързано с амбициите му за НАТО. Ембаргото причини незабавна загуба от 50 процента в износа. Грузинското вино не възстанови обема си отпреди забраната до 2013 г., същата година, когато Русия отмени ограниченията. А след това някои грузински производители се отдръпнаха. До 2024 г. делът на Русия се покачи до 66 процента - най-високият отпреди забраната.

Грузия е хваната между геополитическата конфронтация между САЩ и Русия.

Грузинските производители на вино са хванати между американския пазар, който расте бавно, и руския пазар, който е непредсказуем.

Производителите, които разбират това най-добре, не винаги са тези, които са най-изложени на него. Британският винен консултант Робърт Джоузеф, който има съвместен винен проект с главния винопроизводител на Khareba, Владимир Кублашвили, в огромната винарна Khareba от съветската епоха в Кахетия, казва, че руският износ за тази компания е спаднал от около 25% преди войната в Украйна до приблизително един процент днес. Причината е до голяма степен финансова: руските санкции направиха банковите преводи, деноминирани в долари, за продажби на вино на практика неработещи.

В Teliani Valley, един от петте най-големи производители в Грузия по обем, около 40% от виното все още отива за Русия. Мениджърът по износ Шота Натрошвили е почти философски настроен към новите акцизи.

"Свикнали сме", казва той. "Каквото и да е, ние просто се адаптираме. Всяка година има ново правило."

Ситуацията на Château Mukhrani е по-несигурна. Имението е част от Marusia Beverages, дистрибуторска група, по-фокусирана върху спиртни напитки, отколкото върху вино, с взаимоотношения със САЩ, които никога не са били предназначени за позициониране на качествени вина. Десетилетие в грешни канали им е коствало американския импулс. Това, което излиза наяве в разговор с Патрик Хонеф, е по-тихо безпокойство: Château Mukhrani има шведски собственик. Сред грузинските производители, свързани с Европа, се разпространява слух, че всяка компания, собственост на Европа, може да бъде преместена в руски "лош списък" – ефективно замразена.

Не всеки грузински производител е сключил тази сделка. В Картли, производителят на натурални вина Яго Битаришвили никога не е изнасял за Русия.

На конференцията за Националния ден на виното на Грузия в Тбилиси, Master of Wine Лиза Пероти-Браун направи откровена оценка на американския пазар. Вносът на вино в САЩ е спаднал с 8 процента в края на 2025 г. до началото на 2026 г. Потреблението се свива. И въпреки това ценовата категория от 15 до 49 долара се представя по-добре и потребителите активно търсят нещо ново.

Износът на грузинско вино за САЩ е нараснал с годишен темп на растеж от 15,5% от 2021 до 2024 г. Основата се изгражда. Но разликата между този темп на растеж и над 60-процентния дял на Русия от общия износ показва ясно колко много работа остава.

Франция, Италия и Испания претендират да бъдат най-обичаните класически винени региони. Грузия обаче също е една от най-старите страни производителки на вино в света. Плодородните долини и защитните склонове на Южен Кавказ са били дом на отглеждане на лозя и производство на вино от неолита. Поради хилядолетията винопроизводство и важната икономическа роля, която то запазва в Грузия и до днес, виното и лозарството са преплетени с националната идентичност на Грузия.

През 2013 г. ЮНЕСКО добави древния традиционен грузински метод за винопроизводство, използващ глинените делви Квеври, към списъците на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.