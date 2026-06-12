Гръмотевични бури, силен дъжд и риск от градушки днес

Петъчният ден ще премине под знака на силно нестабилна атмосфера, като в голяма част от страната се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Причината е преминаването на студен атмосферен фронт, който ще създаде благоприятни условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност.

През деня атмосферата ще остане силно нестабилна.

Над почти цялата страна

ще се образува мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще доведе до гръмотевични бури. Най-интензивни ще бъдат явленията в Южна и Североизточна България, както и в планинските райони, където се очакват значителни количества дъжд и повишен риск от градушки.

Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде слаб до умерен, но в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма временно ще се усилва. Максималните температури в страната ще останат сравнително ниски за сезона и ще бъдат предимно между 22 и 25 °С.

В София облачно

За столицата се очаква предимно облачно и динамично време. Още преди обяд ще се развива купеста облачност, а следобед вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще се увеличи значително. На места е възможен интензивен дъжд за кратък период от време. Температурите ще останат по-ниски спрямо последните дни, като максималната ще достигне около 21°С, а вятърът ще се усеща от северозапад.

Бури в планините

Планинските райони ще бъдат сред местата с най-активна конвективна дейност. Очакват се многобройни гръмотевични бури и значителни валежи, особено в централните части на Стара планина и в Рило-Родопската област. По високите части ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Температурата на около 1200 метра ще бъде приблизително 16 °С, а на 2000 метра – около 8 °С.

По Черноморието валежи

И по крайбрежието времето няма да бъде спокойно. През деня ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на места се очакват временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Преди обяд ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който по-късно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 °С, температурата на морската вода ще остане около 20–22 градуса, а вълнението на морето ще бъде сравнително слабо – около 2 бала. /Meteo Balkans