Мексико победи РЮА с 2:0 в първия мач на Световното

Отборът на Мексико победи Република Южна Африка с 2:0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол.

Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в деветата минута, а в средата на втората част Раул Хименес отбеляза второ попадение за съдомакина на Мондиала.

Южноафриканците завършиха мача с девет души след директни червени картони през второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон - на Сесар Монтес в добавеното време.

Мачът на легендарния стадион “Ацтека”

от група “А” започна с натиск на мексиканците и още в 5-а минута Раул Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси.

Четири минути по-късно южноафриканците сгрешиха при изнасянето на топката и Киньонес се възползва, завършвайки с точен удар между краката на вратаря за 1:0.

Малко преди почивката Киньонес бе близо до втори гол, но след негов удар топката срещна страничната греда.

В 50-ата минута тимът на Южна Африка остана с 10 души,

след като Ситоле, който сбърка за попадението на Мексико през първата част, беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Браян Гутиерес.

В 67-ата минута Мексико стигна до втори гол, след като Алварадо центрира от дясно в наказателното поле, а ветеранът Раул Хименес засече с глава топката в мрежата за 2:0.

В 84-ата минута още един футболист на РЮА бе изгонен: с помощта на ВАР резервата Темба Зуане бе отстранен, след като удари без топка съперников играч.

В добавеното време реферът показа червен картон и за играч на Мексико, след като капитанът Сесар Монтес бе отстранен заради фаул срещу откъсващ се играч на РЮА.