Задава ли се климатична катастрофа? Гълфстрийм се измества на север

Жизненоважното топлинно течение Гълфстрийм, пулсиращо през Северния Атлантик, изглежда се движи на север. Ако тази тенденция продължи, тя би могла да предостави допълнителни доказателства, че Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC) губи силата си и се приближава до колапс с повишаването на глобалните температури. Учените са все по-загрижени, че затоплянето на океана и топенето на гренландския лед биха могли да тласнат AMOC към катастрофално спиране, съобщава IFL Science.

Данните вече показват 15% спад в силата на циркулацията от 50-те години на миналия век, което подхранва опасенията от пълен колапс. Въпреки че този колапс не би предизвикал веднага ледения апокалипсис, изобразен във филма „След утре“, той би лишил Европа от топлина, което би довело до рязък спад на температурите и промяна на метеорологичните модели в цялото полукълбо.

Изследователите обаче не бяха сигурни каква роля може да играе гигантският Гълфстрийм в колапса на AMOC.

За да разберат това, климатолози от университета в холандския град Утрехт използваха компютърно моделиране и данни от реалния свят, за да проучат взаимодействието на две океански течения. Резултатите им бяха публикувани в списанието Communications Earth & Environment.

Според техния анализ на сателитни данни от началото на 90-те години на миналия век Гълфстрийм вече е започнал да се измества на север край бреговете на Кейп Хатерас, щата Северна Каролина. Това вероятно е резултат от свиването и загубата на сила на AMOC. В перспектива моделите прогнозират, че по-нататъшното отслабване на AMOC ще измести Гълфстрийм още повече.

На една ключова дължина (71,5° з.д.) течението бавно се измества на север с приблизително 133 километра в продължение на няколко века, последвано от внезапно изместване на север с приблизително 219 километра, но само за две години, според модела. Това драматично изместване е далеч по-голямо от типичните годишни колебания на течението.

Проучването обобщава, че значителна промяна в позицията на Гълфстрийм може да сигнализира приближаването на AMOC до повратна точка. Макар научната общност да остава разделена относно това дали е предстоящ пълен колапс, наблюдението на движението на Гълфстрийм може да бъде безценен инструмент за прогнозиране на крайния упадък на AMOC и климата на нашата планета. | БГНЕС