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Дават под наем емблематичният хотел "Мираж" в Бургас само за 5000 евро на месец

Братя Диневи първоначално се готвеха да събарят сградата

11.06.2026 | 19:52 ч. 1
Дават под наем емблематичният хотел "Мираж" в Бургас само за 5000 евро на месец

Емблематичният за Бургас хотел "Мираж", който от години е част от силуета на града, няма да бъде събарян, а ще бъде даван под наем. Цената му е скромна - едва 5000 евро на месец. Това стана ясно от съобщение на страницата на собствениците от "Dinevi Estates".

В обявята е записано още, че имотът е готов за експлоатация още от първия ден при наемане. Срокът за това пък е от 36 месеца. За една година куражлията ще плати 60 000 евро за наем, но също така сам ще трябва да плаща сметките за ток, както и тези за поддръжка, като те значително биха вдигнали месечните разходи за хотела. 

Според наемодателите бъдещите инвеститори ще получат разработен и работещ бизнес, подкрепен от постоянен и сигурен корпоративен клиентски поток. 

Самият 19-етажен хотел разполага с 3 вип апартамента, 4 обширни студиа, 15 луксозни бизнес стаи, 57 двойни и 5 единични помещения. Инфраструктурата на комплекса се допълва от елегантен лоби бар със 75 места, паркинг за 50 автомобила и конгресен център с 3 напълно оборудвани зали за събития. 

Хотел "Мираж" бе пуснат в експлоатация през 2006 година. Да се нареми наемател би била по-позитивната развръзка за 75-метровия хотел, който беше заплашен от разрушаване, за да се появи на негово място по-обемна сграда със същата височина, в която ще се помещават жилища и офиси. 

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Тагове:

Хотел Мираж братя Диневи Бургас наем хотел
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