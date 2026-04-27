Тръмп констатира: Омразата между Путин и Зеленски е нелепа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че омразата между Владимир Путин и Володимир Зеленски е "абсурдна", потвърждавайки, че разговаря и с двамата. Американският лидер разкри в неделя, че води "добри разговори" с руския президент и украинския му колега, докато се стреми да уреди войната в Украйна.

"Работим по ситуацията с Русия, Русия и Украйна и се надяваме, че ще успеем", каза Тръмп в интервю за Fox News.

Американският лидер обаче отказа да разкрие кога последно е говорил с Путин.

"Водя разговори с него и водя разговори с президента Зеленски", каза той, без да уточнява кога са били проведени разговори с някой от лидерите. "Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Лудост е. А омразата е лошо нещо. Омразата е лошо нещо, когато се опитваш да уредиш нещо, но това ще се случи."

Тръмп се беше заклел да сложи край на войната, която започна с пълномащабно руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., но повече от година след началото на втория му мандат конфликтът продължава.

Междувременно се твърди, че презрението на руския президент Путин към украинския му колега е толкова дълбоко, че той почти никога не произнася името му.