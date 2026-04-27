Русия постави етикети за опасността от наркотиците върху книги на Пушкин, Гогол и Булгаков

Защо тези конкретни произведения са обозначени, остава неясно

27.04.2026 | 16:54 ч.
Снимки: Getty

Руските платформи за електронни и аудиокниги започнаха да поставят предупредителни етикети за вреда от наркотиците върху произведения на литературни класици, включително Александър Пушкин, Николай Гогол и Михаил Булгаков, съобщи независимият руски новинарски бюлетин Verstka.

Етикети са се появили върху разказите на Гогол "Носът" и "Вий", като текстовите и аудио версии са маркирани на платформите за дигитални библиотеки Litres и KION Stroki, както и върху отделни списъци с продукти на руската платформа за електронна търговия Ozon.

Читателите на стихосбирка на Пушкин, обхващаща периода от 1814 до 1836 г., са предупредени за употребата на наркотици. Litres е маркирал и сборник с детски разкази от Лев Толстой и сборник с произведения от Иван Тургенев, който включва романа "Отцы и дети" и повестта "Ася".

В библиотечния каталог на уебсайта на градската управа на Москва са добавени етикети към колекция на Булгаков, съдържаща "Морфий", "Записки юного врача" и "Записки на манчетах" ("Бележки върху белезниците"). "Литрес" е обозначил и отделна колекция на Булгаков, която включва романите "Белая гвардия" и "Майсторът и Маргарита".

Нито едно от заглавията не фигурира в списъка, който Руският книжен съюз преди това е препоръчал за обозначаване съгласно новия закон, забраняващ "пропагандата" на наркотиците.

Павел Крашенинников, председател на комисията по държавно управление на Държавната дума, преди това е обещал, че произведения на Толстой и Булгаков няма да подлежат на обозначаване съгласно закона.

Верстка предположи, че етикетите може да произтичат от изолирани споменавания на наркотични вещества в текстовете или от грешки в автоматизираната класификация.

Измененията в руския закон, забраняващи "пропагандата" на наркотици, влязоха в сила на 1 март 2026 г. Измененията забраняват споменаването на наркотици в медии, книги, музика и филми без специален етикет, който трябва да придружава всички произведения, публикувани в Русия след 1 август 1990 г.

Биографични книги за живота и творчеството на поета Владимир Висоцки и писателя Михаил Булгаков, както и книги на Виктор Пелевин, Сергей Лукяненко, Стивън Кинг, Чък Паланик и Харуки Мураками, бяха добавени преди това към списъка с книги, подлежащи на етикетиране съгласно новия закон.

Руските власти разработиха специална програма, базирана на изкуствен интелект, за издателите, за да цензурират книги.

