Още един руски топ мениджър намери смъртта си

Топ мениджърът на Yandex Сергей Лойтер е намерен мъртъв в Светлоярски район на Волгоградска област, съобщава V1.ru, позовавайки се на източник. Той е сред изчезналите рибари, излезли на река Волга по време на буря с моторна лодка.

Четирима рибари изчезнаха в Светлоярски район на 24 април. Според източник, мъжете са отишли ​​на риболов близо до село Громки. Те не са се върнали до обяд, след което е започнало издирване. Сред изчезналите е Александър Назаров, виден волгоградски бизнесмен и предприемач, президент на индустриално-търговската група BIS. V1.ru го идентифицира като тъста на Лойтер.

Тялото на един от рибарите е намерено същия ден на брега на Волга. Оказа се, че е Игор Прохоров, местен жител и шофьор на Назаров. Той е имал наранявания по главата, твърди източник пред изданието.

"Те са се връщали и или са се преобърнали, или са ударили нещо", каза той.

Телата на още двама души са открити на 25 април. Един от загиналите по-късно е идентифициран като 42-годишния Сергей Лойтер. Издирването на четвъртия изчезнал продължава.

Следственият комитет е образувал наказателно дело по члена за нарушение на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на вътрешния воден транспорт, довело по небрежност до смъртта на две или повече лица (част 3 от член 263 от Наказателния кодекс на Руската федерация).

Сергей Лойтер е бил търговски директор на Yandex от 2022 до 2024 г. Според "Комерсант" и V1.ru, през май 2024 г. той е преминал в чуждестранното подразделение на компанията, Yango, където е бил изпълнителен директор на отдела за изкуствен интелект, рекламни технологии и оптимизация за търсачки.

"Комерсант" съобщава, че Лойтер е имал литовско гражданство. Той притежавал две яхти, но по Волга тръгнали с малка лодка.

Трагедии, свързани с водни пространства се случват редовно в Русия. Миналата година имаше няколко случая на хора, които пропадат през леда и се озовават в опасни ситуации при екстремен студ.