Как евтините дронове на Украйна елиминират шахедите?

Докато нощта спускаше над Одеса, група войници въоръжиха своите прехващащи дронове, провериха радарите си, изпиха кафе и енергийни напитки и се подготвиха за това, което небето щеше да им донесе. До тях беше стигнала вест, че вълна от руски дронове "Шахед" се е насочила на запад през Черно море. Петчленният екип - членове на подразделение на украинската Национална гвардия, известно като "Омега Уингс" - беше заел позиция в изоставена сграда на брега. Зад затъмнените прозорци на сградата на маса стояха няколко прехващащи дрона "Стинг", подготвени за действие от млад сапьор. С тегло около 4 кг и само 500 грама експлозиви, "Стинг" е водещият украински дрон-прехватчик, унищожил над 4 000 камикадзе дрона "Шахед" откакто е влязъл в експлоатация преди година - рекорд, непостиган от никой друг дрон през последните седем месеца, пише The Times.

На екрана на радара се появиха сигнали, идващи от морето, докато приближаващите се Shahed - първоначално летящи ниско над вълните, за да избегнат радара - набираха височина, за да ударят украинската инфраструктура по крайбрежието. Украинските дрони-прехватчи като "Стинг" са без конкуренция по отношение на ефективност и рентабилност. Те са и в челните редици на усилията на Украйна да продава военната си технология в чужбина. Войната в Иран подчерта нуждата от евтин и надежден начин за унищожаване на вражеските дрони, особено в региони като Персийския залив, който понесе основния удар от дронната офанзива на Иран. Произведени от украинската компания "Wild Hornets", всеки прехватчик струва около 2000 долара. Целият комплекс "Стинг", включващ контролни устройства и антена, струва между 5500 и 6500 долара. Тяхната предпочитана цел - стандартният ирански дрон "Шахед-136" - струва около 35 000 долара.

Страните от Персийския залив са били принудени да разчитат на свалянето на Shahed с ракети срещу дронове от среден клас, като Nasams и Iris-T, всяка от които струва между десет и четиридесет пъти повече от целта им. След посещението на президента Зеленски в Персийския залив миналия месец за подписване на споразумения за отбрана с Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, украинските компании за дронове би трябвало, по право, да бъдат на челно място в продажбите на оръжие в региона. Връзката на Путин с Иран може да му струва приятели в Персийския залив Но украинските предприемачи в областта на дроните се оказаха възпрепятствани от сложен режим на лицензиране на износа и въвлечени в спор относно целесъобразността от продажбата на системи за прехват на чуждестранни клиенти, докато страната се люлее от повтарящи се атаки на собствена територия. Други компании обаче твърдят, че износът на дронове всъщност би стимулирал вътрешното производство, и се опасяват, че Украйна може да изгуби тясната възможност, отворена от войната с Иран, не само за продажби на оръжие в Персийския залив, но и за изграждане на политическо влияние. Въпреки водещата си роля в унищожаването на Shaheds и запитванията за продажби от страни от Близкия изток, Wild Hornets не търси възможности в чужбина.

Миналата седмица генерал-лейтенант Кирило Буданов, бивш директор на военното разузнаване на Украйна и сега старши съветник на Зеленски, се включи в дебата.

"Трябва да бъдем откровени: свободната продажба на оръжие в разгара на войната е невъзможна", каза Буданов. "Нито нашите военни на фронта, нито нашите западни партньори [от които] искаме оръжие, ще разберат това."

Ефективността на украинските прехващащи дронове не се поставя под съмнение. Според украинските въздушни сили средно 89% от руските дронове "Шахед" се свалят, преди да достигнат целта си; 45% от тях се свалят от прехващащи дронове като "Стинг" или моделът P1-Sun, произведен от SkyFall.

Системата за прехват работи чрез комбинация от радарни сигнали и пилотски умения.

Украинските радарни системи засичат приближаващите се руски дронове, а екипите на "Стинг" изстрелват своите прехващащи дронове в небето, за да достигнат и преследват "Шахед"-ите. Веднъж попаднал в радиус от три метра от "Шахед", пилотът на прехващащия дрон взривява "Стинг"-а, а взривната вълна сваля "Шахед"-а от небето. Основното предизвикателство е в локализирането на Shahed.

Дроновете, проектирани в Иран, летят на височини между 50 и 5000 метра. По-старите модели като Shahed-136 с пропелер летят с около 180 км/ч, докато по-новите версии като Shahed-238 с турбореактивен двигател могат да летят с повече от 500 км/ч.

През март две компании, "SkyFall" и украинската корпорация "Defence Drones Tech", се класираха на първо място в тестовете за ефективност на дроновете по програмата "Gauntlet 1" на САЩ, която беше създадена, за да определи окончателните кандидати за покупката на атакуващи дронове от Пентагона на стойност 1,1 милиарда долара. Все още не е ясно какъв е статутът на SkyFall по отношение на лицензите за износ към САЩ - компанията не коментира, а украинските лицензи за износ на оръжие никога не се публикуват - но въпреки че унищожи близо 2500 Shaheds над украинското небе с прехващача си P1-Sun, SkyFall призна, че няма лиценз за износ към Близкия изток. Част от проблема е националното чувство. Малцина в Украйна, където руските удари по инфраструктурата и домовете причиняват ежедневно страдание, подкрепят продажбата на експертиза в областта на прехватчиците в чужбина, докато Shaheds проливат украинска кръв.

Капитан Андрий Онистрат, 52-годишен, експерт по дронове в Централната дирекция за иновации на Украйна, каза:

"Обществото вижда ракети и дронове, падащи от небето и експлодиращи сред нас. Докато това се случва, иска ли то да види нашите отбранителни оръжия изнасяни?"

Трудните отношения на Украйна със САЩ също играят роля в ограничаването на износа на оръжие от Киев.

Зеленски се стреми към сключване на сделка за ракети "Пак-3" за пусковите системи "Патриот", които защитават украинската инфраструктура срещу руски ракети. Руските крилати и балистични ракети - летящи с хиперзвукова скорост - са неуязвими за украинските дрони-прехватчи, но уязвими за Pac-3. Отчаяно нуждаещ се от ракети Pac-3, Зеленски гледа с завист към запасите от ракети в Персийския залив и се опитва да договори тихи обмени на ракети Pac-3 с поне две държави от Персийския залив в замяна на украински дрони-прехватчи. "Това зависи не само от тази или онази страна", заяви Зеленски този месец, "но и от Съединените американски щати. Защото трябва да има разрешение дори за препродажба или за да ни ги предоставят." Президентът Тръмп, който се отнася с недоверие към всяка стъпка, която укрепва военната мощ на Украйна, и критикува предишните доставки на оръжие за Киев, вече отхвърли предложението на Украйна за помощ с дронове в Персийския залив. Счита се, че е малко вероятно той да одобри размяната на PAC-3 между държавите от Персийския залив.