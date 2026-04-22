Началникът на Генералния щаб на Белгия Фредерик Вансина подчерта, че европейските държави трябва спешно да укрепят отбраната си и да имат приблизително четиригодишен период, за да изградят достатъчен капацитет за възпиране на Русия без подкрепата на САЩ. Той подчерта необходимостта от европейска милитаризация през следващите четири години, добавяйки, че Украйна "купува време за нас" и "затова ги подкрепяме толкова силно". До 2030 г., заяви той, "войната в Украйна, надяваме се, ще приключи. Русия ще бъде там със своята армия от 650 000 до 700 000 опитни войници. Така че през 2030 г. трябва да можем да кажем на руския президент Владимир Путин, че дори без американците, той няма да спечели войната срещу Европа." Той предупреди, че е необходимо значително увеличение на разходите за отбрана, за да се подготвят европейските държави за бъдеща конфронтация с Русия, пише MWM.

Въпреки че Съединените щати са по-предпазливи по отношение на възможността за ескалация, европейските държави са по-склонни да увеличат прякото военно участие в украинския конфликт и често работят за лобиране пред Вашингтон за увеличаване на доставките на оръжие.

Френският президент Еманюел Макрон многократно е заявявал, че по-голямо разполагане на сухопътни сили в Украйна не е изключено

като част от политиката „да се направи всичко необходимо, за да се предотврати спечелването на тази война от страна на Русия“, като правителството е започнало да обмисля варианти за разполагане на сухопътни сили в конфликта в голям мащаб от юни 2023 г. Призиви за разглеждане на такива варианти са отправени от личности като естонския премиер Кая Калас, полския външен министър Радослав Сикорски, литовския външен министър Габриелиус Ландсбергис и финландския външен министър Елина Валтонен, наред с други.

През ноември 2024 г. ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер предостави информация за готовността на членовете на НАТО да влязат в пълномащабна война с Русия, отбелязвайки:

"Абсолютно сигурен съм, че ако руснаците нямаха ядрени оръжия, щяхме да сме в Украйна и да ги изгоним.“ Изявлението на Вансина беше направено, след като множество руски правителствени източници издадоха изрични предупреждения относно европейското производство и доставки на безпилотни самолети за Украйна, като в няколко случая посочиха, че въпросните съоръжения биха могли да станат цели. Бившият президент Дмитрий Медведев наскоро заяви, че въпросните съоръжения могат да се разглеждат като "потенциални цели“ за руските въоръжени сили, докато руското Министерство на отбраната публикува списък с фирми и съоръжения в цяла Европа, занимаващи се с производство или компоненти за дронове, предупреждавайки, че доставките на дронове за Украйна "влачат Европа все по-дълбоко във войната ".

Германия и Полша са водещи в бързата милитаризация на европейския континент, като последната предимно чрез поръчки от Южна Корея и Съединените щати, а първата чрез поръчки на местно оборудване. След встъпването в длъжност на германската армия в длъжност на 45-та бронирана бригада на 22 май 2025 г., разположена във Вилнюс, на по-малко от 800 километра от Москва, местните медии в началото на юли съобщиха, че Министерството на отбраната също обмисля планове за закупуване на няколкостотин нови основни бойни танка Leopard 2A8. По-късно същия месец беше потвърдено, че има планове за закупуване на до 3000 бронетранспортьора Boxer и до 3500 бойни машини на пехотата Patria. Износът на оръжие от Южна Корея изигра особено важна роля за бързото въоръжаване на европейските държави с висококачествено оборудване. Подготовката за конфликт стана значително по-предизвикателна и скъпа от много мащабните дарения на военно оборудване за Украйна, които сериозно изчерпаха силите на целия континент.