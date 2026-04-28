Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува киевския режим и го обвини, че провокира дестабилизация на световните енергийни пазари, нанасяйки удари по петролни депа в черноморското пристанище Туапсе.
"Важно е да се отбележи в тази ситуация, че киевският режим отново удари петролни хранилища, където петролът е бил предназначен за експортни операции, тоест за изпълнение на задължения по експортни договори“, каза Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.
"Следователно, киевският режим с подобни действия допълнително увеличава петролния дефицит на световните пазари, които изпитват значителни затруднения поради ситуацията в Ормузкия проток и без това, и провокира по-нататъшна дестабилизация на световните енергийни пазари“, подчерта говорителят на Кремъл.
Засилени атаки срещу рафинерията
Тази нощ украински дронове отново атакуваха рафинерията в южния руски град Туапсе в Краснодарски край.
Туапсе е подложен на засилени удари през последните седмици, включително удари на 20 и 16 април.
Градът се намира на около 233 километра от Украйна, на югоизточния бряг на окупирания Крим и на приблизително 500 километра от контролираната от Украйна територия близо до град Запорожие.
