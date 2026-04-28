След стрелбата по Тръмп, Рубио неволно показа кои са “хората на президента”

Снимка на Доналд Тръмп и някои от най-важните мъже в неговата администрация стана популярна след опита за стрелба по време на бляскавата вечеря на кореспондентите, състояла се във "Вашингтон Хилтън".

Въпросната снимка е качена от държавният секретар Марко Рубио часове след атаката и е черно-бял кадър, който всъщност показва много - най-доверените и лоялни хора на Тръмп в толкова критичен момент.

Обчайно Тръмп е в центъра, седна на бюрото Resolute в Овалния кабинет - всички мъже са все още със смокинги.

Вижда се как Тръмп преглежда охранителни записи от хотела по телефон, докато помощниците му се събират около бюрото му, за да видят подробностите.

Охранителните кадри показват как стрелецът спринтира през периметъра, докато тайни агенти по сигурността се обръщат и грабват оръжията си в отговор.

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино е вляво, следван от министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е извил врата си, гледайки през рамото на Мълин. Временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш също се навежда, за да погледне по-отблизо, както и старшият личен съветник на Тръмп Борис Епщайн.

Държавният секретар Марко Рубио, стискайки неидентифицирана кутия с напитка, гледа през рамото на президента, както и заместник-началника на кабинета Стивън Милър и военния министър Пийт Хегсет.

Мъжът, който държи телефона за президента Тръмп, е неидентифициран член на Тайните служби, който желае да остане анонимен, съобщи източник от Белия дом.

Това е повече от снимка

Емблематичната снимка е направена в 22:15 ч. в събота от фотографа на Белия дом Даниел Торок, потвърден от източник от администрацията.

Снимката показва, че президентът има чаша диетична кола на бюрото си, докато ръката му лежи върху папка с подготвени бележки, допълнени от неговите собствени редакции с познатия му маркер Sharpie.

Четиринадесет минути по-късно Тръмп публикува записа от охранителната камера в профила си в Truth Social, разкривайки на света подробности за опита за стрелба.

Изображението беше публикувано за първи път от Скавино в социалните медии в неделя вечерта и беше споделено и от Рубио.

Необичайното изображение зад кулисите бързо стана популярно онлайн, тъй като показва президента и неговите най-близки хора.

Други приветстваха сериозността и решителността, демонстрирани от мъжете на снимката.

"Количеството вяра, сила и мощ на тази снимка ме кара да побиват тръпки. Бог да ви благослови всички и Бог да благослови Америка“, написа гримьорът на знаменитости Спенсър Уелс в коментар в Instagram.

"Невероятна снимка. Благодарна съм на всеки един човек на тази снимка, особено на мъжа, седнал по средата“, написа Джеси Салас.

Заподозреният стрелец

31-годишният Коул Томас Алън по-късно беше идентифициран от властите като заподозрения стрелец, който е пробягал покрай контролно-пропускателен пункт на Тайните служби към балната зала и е стрелял по агент, преди да бъде спрян и повален на пода от служители.

Президентът, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и прессекретарят Каролин Ливит бяха бързо евакуирани от балната зала, последвани от членове на кабинета му, които присъстваха на вечерята.

Тръмп и членове на екипа му се събраха зад кулисите в командния център на Тайните служби, където Тръмп седеше отзад, за да направи оценки на сигурността.

Докато президентът беше категоричен в искането си да се върне в балната зала, екипът му по сигурността настояваше да го върне безопасно в Белия дом, разкри той по-късно.

Рубио потвърди в интервю за главния чуждестранен кореспондент на FOX News Channel, Трей Йингст, че Тръмп е настоявал за прозрачност, като е публикувал видеото.

SECRETARY RUBIO: I think the Iranians are serious about getting themselves out of the mess that they’re in. All the problems they had before the start of this conflict are still there or worse but now they have half the missiles, none of the factories, and no navy. pic.twitter.com/dPT1D4V86a — Department of State (@StateDept) April 27, 2026

"Мисля, че решението на президента да се върне в Белия дом, да публикува видеото и след това да се обърне към американския народ на пресконференция с много от хората, които бяха в тази стая сега в Белия дом в смокинги, задаващи въпроси, наистина беше демонстрация на много лидерство от страна на президента, мисля, че успокои нацията и мисля, че ни позволи да се насочим към разследването и да продължим с работата на страната“, каза Рубио.