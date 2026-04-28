В кадър: Крал Чарлз Трети пристигна в Белия дом за среща с Тръмп

Британският крал Чарлз Трети днес пристигна в Белия дом за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп като част от държавно посещение, целящо да подчертае важността на единството между двете дългогодишни съюзнически държави въпреки дълбоките разделения относно войната с Иран, съобщи Ройтерс.

Чарлз и кралица Камила бяха посрещнати от президента и първата дама Мелания Тръмп за сутрешно посещение в президентската резиденция, след което кралят трябва да произнесе обръщение към Конгреса.

Кралската двойка е на четиридневно държавно посещение в САЩ, чиято цел е да бъдат подчертани връзките, изградени между Великобритания и нейната бивша колония през 250-те години от американската независимост, които през последните десетилетия бяха напичани "специални връзки".

В обръщението си към членовете на Камарата на представителите и Сената Чарлз умишлено няма да се спре на политически конфликт между Тръмп и британския премиер Киър Стармър, но ще подчертае споделените ценности на техните страни като задължението да насърчават мира, състраданието и демокрацията, като същевременно защитават околната среда и религиозната свобода.