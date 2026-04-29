Петер Мадяр предложи среща със Зеленски през юни

Встъпващият в длъжност премиер на Унгария Петер Мадяр предложи да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, за да "отвори нова глава в двустранните отношения“ и да обсъди дългогодишната вражда относно правата на етническите унгарци в Украйна, пише Euronews.

Отношенията между държави достигнаха критично ниска точка на пречупване преди изборите в Унгария на 12 април, на които Мадяр победи дългогодишния националистически премиер Виктор Орбан.

Орбан, който беше свален след 16 години на власт, многократно използва правото на вето на централноевропейската страна, за да спре финансовата помощ за Украйна и да блокира членството на страната в ЕС.

"Инициирам среща с украинския президент Володимир Зеленски за началото на юни, символично в Берегово“, каза Мадяр в публикация в социалните мрежи.

"Целта на срещата е да се подобри положението на унгарците в Закарпатска област и да им се даде възможност да останат в родината си“, добави бъдещият премиер.

Западната Закарпатска област на Украйна е дом на значителна етническа унгарска общност.

Влошени отношения

Отношенията между Украйна и Унгария се влошиха през 2017 г., когато Киев прие закон, който задължава украинския език да бъде основен език за средно образование.

Унгария заяви, че законът е лишил от права десетки хиляди етнически унгарци, които живеят предимно в най-западния регион на Украйна - Закарпатия, част от бившето Кралство Унгария до края на Първата световна война.

"Дойде време Украйна да премахне законовите ограничения, които са в сила повече от десетилетие, и унгарците от Закарпатия да си възвърнат всичките си културни, езикови, административни и права за висше образование, за да могат отново да станат равноправни и уважавани граждани на Украйна“, каза Мадяр.

"Ако можем да разрешим тези проблеми, със сигурност можем да отворим нова глава в двустранните отношения между Украйна и Унгария“, добави той.

По-рано през април Зеленски пътува до западния регион и се срещна с представители на унгарската общност там, като им благодари за "устойчивостта им през тази трудна зима и за подкрепата на фронта“.

Ключовите 90 милиарда евро за Украйна

В края на миналата седмица Европейският съюз даде окончателно одобрение за заем от 90 милиарда евро за Украйна, след като Унгария оттегли ветото си, слагайки край на двумесечна безизходица, причинена от унгарското вето, водено от Орбан.

Пробивът дойде два дни след като Зеленски обяви, че петролопроводът "Дружба“, който пренася евтин руски петрол до Унгария и Словакия, е ремонтиран и може да възобнови дейността си.

Прекъсването на петролните потоци през "Дружба“ беше в основата на решението на Орбан да наложи вето на заема през февруари. Блокадата в последния момент възмути други лидери на ЕС, които яростно я осъдиха като "неприемлив опит за изнудване“.

Мадяр, смятан за по-умерен наследник на Орбан, заяви, че иска рестартиране на отношенията с Брюксел и ще оцени присъединяването към еврозоната. Той също така се възприема като по-малко остроумен към Украйна, заявявайки, че иска Унгария да има приятелски отношения с всички свои съседи.

Бъдещият премиер също така подчерта, че Украйна не може да бъде принудена да приеме мирно споразумение, което изисква от нея да отстъпи територия.

"Никоя друга държава няма право да казва, че трябва да се откажете от тази или онази територия. Всеки, който казва подобно нещо, е предател“, каза Мадяр.

Но той също така каза, че присъединяването на Украйна към ЕС "през следващите десет години“ не би било реалистично и се противопоставя на всеки ускорен процес за присъединяване на страната към блока.