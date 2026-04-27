Близки до Орбан панически изнасят богатството си от Унгария

По бреговете на Дунав новината, че ерата на Виктор Орбан е приключила, предизвика среднощно парти. Радостта отекна из цяла Унгария, докато хората си разменяха прегръдки и потупвания по рамото. За някои обаче смазващата загуба предизвика трескава надпревара.

Частни самолети, за които се твърди, че са натоварени с плячката на онези, чието богатство се е увеличило през 16-те години на власт на Орбан, непрекъснато излитат от Виена, докато други хора се надпреварват да инвестират активите си в чужбина, съобщиха източници пред The Guardian. Междувременно високопоставени фигури, близки до Орбан, проучват варианти за визи за САЩ, надявайки се да намерят работа в институции, свързани с MAGA.

Това е само бегъл поглед към катаклизма, обхванал Унгария, докато се готви да обърне страницата в управлението на Орбан. Откакто той пое властта през 2010 г., малък кръг от сътрудници, свързани с лидера и неговата партия ФИДЕС, са натрупали огромни богатства, отчасти поради разширяващия се контрол върху икономиката на страната и финансираните от ЕС договори за обществена инфраструктура.

След изборите поне трима членове на този вътрешен кръг са започнали да преместват активите си в чужбина, пишат от The Guardian. Богатството се премества в страни от Близкия изток - Саудитска Арабия, Оман и ОАЕ - докато други са насочили поглед към Австралия и Сингапур, съобщиха двама източници от ФИДЕС.

Петер Мадяр, чиято опозиционна партия ТИСА спечели убедителна победа този месец, бие тревога, обвинявайки свързаните с ФИДЕС, че се надпреварват да скрият богатството си от отговорност, преди правителството му да поеме властта в началото на май.

"Свързани с Орбан олигарси превеждат десетки милиарди форинти към Обединените арабски емирства, Съединените щати, Уругвай и други далечни страни", написа Мадяр в социалните мрежи в събота.

Той призова главния прокурор, началника на полицията и началника на данъчната служба да "задържат престъпниците" и "да не им позволят да избягат" в страни, където екстрадицията е малко вероятна.

Мадяр каза, че сред тези, които се очаква да напуснат страната е семейството на Льоринц Месарош, един от най-близките приятели на Орбан, чийто път от газов техник до най-богатия човек в Унгария е подхранван отчасти от договори за обществени поръчки. Компанията на Месарош не отговори веднага на искане за коментар.

"Също така бях информиран, че няколко семейства олигарси вече са напуснали страната", добави Мадяр. "Според съобщенията няколко влиятелни семейства олигарси вече са отписали децата си от училище и организират доверени охранителни служители за тяхното заминаване."

Надпреварата за преместване на богатство в чужбина беше отразена за първи път от независими журналисти в Унгария, включително разследващото издание Vsquare, което заяви, че ключови фигури, свързани с Орбан, са се стремили да защитят активите си, преди правителството на Мадяр да може потенциално да ги замрази, конфискува или национализира, и новинарския сайт 444.hu, който още през март публикува, че ключови фигури вече прехвърлят активи в Дубай.

Усилията им биха могли да бъдат осуетени от многобройните бюрократи и служители на реда, които имат частична информация за всичко, което се е случило по време на управлението на Орбан, отбеляза Vsquare, "подготвяйки почвата за това, което може да се окаже дългогодишни усилия за възстановяване на предполагаемо откраднато обществено богатство и арестуване на извършителите на финансови престъпления".

След изборите Мадяр многократно е заявявал, че правителството му ще работи за справяне с корупцията и кронизма, които според него характеризират годините на управление на ФИДЕС

"Нашата страна няма време за губене. Унгария е в беда във всяко едно отношение. Тя е ограбена, разграбена, предадена, задлъжняла и съсипана", каза Мадяр пред репортери в деня след изборите. "Станахме най-бедната и най-корумпираната страна в ЕС."

Встъпващият в длъжност лидер многократно е твърдял, че потенциално инкриминиращи документи се унищожават през последните седмици на управлението на Орбан.

"Получаваме все по-често съобщения за мащабно унищожаване на документи от различни министерства, свързани институции и компании, близки до ФИДЕС", написа той в социалните медии по-рано този месец.

Напускащият външен министър Петер Сиярто, чието министерство беше сред обвинените в унищожаване на поверителни документи, определи обвиненията като „глупости“ и „скандални“ в изявление пред унгарския онлайн информационен бюлетин Telex. Министерството заяви, че е „изхвърлило само предварително отпечатаните, излишни хартиени версии на документи, които са били съхранявани електронно“.

Министерството на външните работи и офисът на Орбан, който отдавна отхвърля обвиненията в корупция и нарушения, не отговори на исканията за коментар от The Guardian.

Резултатът от изборите предизвика въпроси за това какво предстои за Орбан - силния лидер, чиито усилия да превърне Унгария, по неговите думи, в "петриева паничка за нелиберализъм" вдъхновиха администрацията на Доналд Тръмп и световната крайна десница.

В събота Орбан заяви в социалните медии, че няма да заеме мястото си в парламента, но че се стреми да остане лидер на ФИДЕС, за да ръководи процес на "обновяване".

Очаква се най-дългогодишният лидер на ЕС да се отправи към Съединените щати приблизително по същото време, когато започва Световното първенство по футбол на ФИФА, и вероятно ще прекара няколко седмици там, съобщава източник, свързан с ФИДЕС, пред The Guardian. Източникът допълва, че пътуването е било планирано много преди изборите на 12 април.

Къде точно ще пътува Орбан, не е известно, въпреки че най-голямата му дъщеря и зет му се преместиха в Ню Йорк миналото лято.

Зетят, Ищван Тиборч, избухна в публичното пространство през 2018 г., когато службата на ЕС за борба с измамите, OLAF, заяви, че двугодишно разследване на договори за доставка на финансирани от ЕС улични лампи на унгарски градове е открило "не само сериозни нередности в повечето проекти, но и конфликт на интереси". Въпреки че OLAF не публикува докладите си, нито разкрива кой е посочен в тях, The Guardian разбира, че нередностите са свързани с договори, подписани, когато Тиборч е бил собственик на въпросната компания.

Представител на Тиборч препрати The Guardian към интервю от юли, в което Тиборч описва разследването на ЕС като политически мотивирано. Въпросът е разследван и от унгарски прокурори, водени от лоялист на Орбан, които не са открили нарушение на закона.

Други високопоставени фигури, свързани с ФИДЕС, кандидатстват за работни визи за САЩ, надявайки се да използват експертния си опит в институции, свързани с Републиканската партия, казва източник от американското правителство във Вашингтон и източник във ФИДЕС

"Връзката вече е налице", твърди американският източник, добавяйки, че години лобиране от Орбан и Фидес са позволили на унгарските власти да развият широка мрежа в рамките на движението MAGA.

Тези връзки бяха разкрити в навечерието на изборите, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се появи в Будапеща, за да подкрепи изоставащата кампания на Орбан.

Дни след изборите, един от най-известните разследващи журналисти в Унгария, Саболч Паний, заяви, че източници са му казали, че САЩ отдавна са били възприемани като план Б за мнозина, свързани с Орбан, въпреки въпросите, които продължават да се въртят около Орбан и връзките на неговото правителство с Москва.

"Докато администрацията на Тръмп е на власт, дори Съединените щати биха могли да се превърнат в безопасно убежище за висшите ешелони на режима на Орбан", каза Паний.