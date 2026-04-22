ЕС стартира деблокиране на заема за Украйна и нови санкции срещу Русия

ЕС поиска от Украйна да ремонтира нефтопровода "Дружба“

22.04.2026 | 15:37 ч. 21
Reuters

Европейският съюз официално стартира вътрешния процес за деблокиране на заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, с което приближи края на противопоставянето между Будапеща и Киев след месеци на интриги.

Така наречената писмена процедура започна в сряда следобед по време на среща на посланиците в Брюксел. Държавите членки имат до 24 часа, за да регистрират евентуални възражения.

Кипър, страната, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, очаква процедурата да приключи в четвъртък следобед, когато може да бъде обявено окончателно решение, съобщава Euronews.

Унгария или Словакия все още могат да предотвратят приемането с единодушие, ако решат, но дипломатите смятат, че това е малко вероятно.

Възстановяване на "Дружба"

Вместо това дипломати от ЕС смятат, че сделката е почти сигурна след възстановяването на нефтопровода "Дружба“, който е в центъра на ветото.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера заяви, че инфраструктурата от съветската епоха, повредена в края на януари от руски дронове, е ремонтирана и може да възобнови дейността си. Очаква се потоците да се възобновят през следващите часове.

ЕС поиска от Украйна да ремонтира нефтопровода "Дружба“, който беше разрушен от Русия. 

"Ние го ремонтирахме. Надяваме се, че ЕС също ще изпълни договорените ангажименти“, каза Зеленски във вечерното си обръщение във вторник.

Заемът от 90 милиарда евро

Заемът от 90 милиарда евро е блокиран от месеци от напускащия унгарски премиер Виктор Орбан, който обвини Киев в блокиране на потоците по "политически“ причини.

Орбан превърна спора си със Зеленски за "Дружба“ във важна тема в експлозивната си кампания за преизбиране. Въпреки това, ветеранът премиер беше категорично победен от лидера на опозицията Петер Мадяр с обещанието за възстановяване на върховенството на закона, подобряване на връзките с ЕС и деблокиране на средствата на ЕС, задържани от Брюксел заради нарушения на закона.

Унгарският преход, първият от 16 години насам, проправи пътя за излизане от безизходицата.

Междувременно пакетът от санкции е блокиран от Унгария и Словакия, също и за "Дружба“. Словакия заяви, че ветото ще бъде премахнато, след като петролът започне да тече отново.

Санкциите включват пълна забрана за морски услуги за руски петролни танкери, но тази мярка е обусловена от споразумение на ниво Г-7, след като Малта и Гърция, две крайбрежни държави, изразиха сериозни опасения.

 

