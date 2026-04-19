Окончателни резултати от изборите в Унгария: Мадяр има 141 места в парламента

ТИСА (Уважение и свобода), водена от победителя в унгарските избори Петер Мадяр, консолидира парламентарното си мнозинство до 141 места от общо 199, след преброяване на гласовете по пощата, тези от чужбина и тези, прехвърлени, обяви избирателната комисия, съобщават от Reuters.

По този начин ТИСА сложи край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан, който се превърна в модел за много консервативни лидери на Запад.

"Безпрецедентно мнозинство, безпрецедентен мандат и същевременно огромна отговорност", заяви Петер Мадяр.

Партията ФИДЕС на Орбан ще има само 52 депутати и 10 места в едномандатни избирателни райони, което е значително намаление спрямо изборите през 2022 г., когато спечели 87 от 106-те избирателни района.

Победата на Мадяр доведе до рязко покачване на финансовите активи в Унгария, като инвеститорите заложиха на евентуално подобрение в отношенията с Европейския съюз, които през последните години бяха засегнати от спорове между правителството на Орбан и Брюксел относно върховенството на закона.

Евентуално нормализиране на отношенията може да доведе до деблокиране на милиарди евро от европейски фондове, спрени от Европейската комисия поради реформи, считани от Брюксел за заплаха за демокрацията.

"Въпреки че деблокирането на европейските фондове би подкрепило инвестициите и би намалило премиите за суверенен риск, ефектите върху икономическия растеж ще станат видими главно в средносрочен план", обяснява анализаторът Лиъм Пийч от Capital Economics.

В същото време той добави, че в краткосрочен план икономическите перспективи на Унгария остават повлияни от външни фактори, особено конфликта с Иран и вътрешната фискална политика.

Петер Мадяр обеща, че след встъпването си в длъжност, насрочено за 9 или 10 май, ще започне широка антикорупционна кампания, част от по-широк план за съживяване на унгарската икономика, която е почти в застой през последните три години. Виктор Орбан многократно отхвърля обвиненията в корупция, твърдейки, че Унгария не е по-корумпирана от другите европейски държави.

Прагът за промяна на Конституцията

В унгарския парламент една партия се нуждае от 133 места, за да получи мнозинството от две трети, необходимо за изменение на Конституцията и ключови закони.

ФИДЕС държеше това мнозинство през по-голямата част от управлението си, започвайки от 2010 г., използвайки го, за да приеме нова Конституция и да измени няколко важни закона, включително избирателното законодателство.

Петер Мадяр заяви, че възнамерява да измени Конституцията, включително да въведе ограничение от два мандата за поста министър-председател.

"Ще изменим Конституцията и ще включим в нея факта, че министър-председателят може да служи само два мандата", каза той, уточнявайки, че целта му е да възстанови демократичната система.