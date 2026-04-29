Две корвети на руския флот и един танкер се завърнаха в родното си пристанище Владивосток след командировка, която включваше посещения в пристанища в шест чужди държави. Малката "флотилия" от Тихоокеанския флот на руския флот прекара последния месец и половина, пътувайки повече от 12 000 морски мили като част от турне на добра воля за Кремъл, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Проведена е церемония по посрещане на моряците от трите кораба след завръщането им у дома след „приятелски посещения“ в Джорджтаун, Малайзия; Тилава, Мианмар; Висакхапатнам, Индия; Читагонг, Бангладеш; Сиануквил, Камбоджа; и Джандзян, Китай.

Според руската държавна информационна агенция ТАСС, многоцелевите ракетни корвети "Совершенный" (333) и "Резкий" (343) от проект 20380 "Стерегущий" и нефтения кораб за допълване на запасите "Печенга" от клас "Дубна" отплаваха от Владивосток на 12 февруари. В допълнение към посещенията в пристанището, корветите проведоха противовъздушни учения в Японско море, а в залива "Петър Велики" екипажите взеха участие в противолодъчни учения.

Посещението в пристанището последва това на бизнес посещението на кораба „Маршал Шапошников“ от проект 1155 „Фрегат“ (на руски „фрегата“) от клас „Удалой“ на руския флот в Камран, Виетнам, през март.

Въпреки че обиколката беше приятелска, екипажите на корветите и танкера бяха посрещнати като завръщащи се герои, получавайки държавни и ведомствени награди, както и от командния състав и семействата на моряците.

Освен това, на двамата командири на корветите бяха подарени прасенца – традиция, която датира от съветската епоха, когато военноморските офицери, особено тези, служещи на подводници, получаваха празнична храна след завръщането си у дома. Това беше потвърждение, че екипажът успешно е изпълнил задълженията си.

"Днес приветстваме отряда от кораби на Тихоокеанския флот, състоящ се от корветите "Совършен" и "Резки", и средния морски танкер "Печенга", обратно в основната им база след изпълнение на бойни мисии", каза главнокомандващият на Тихоокеанския флот на руския флот Виктор Лийна. "В продължение на повече от два месеца отрядът кораби изпълняваше мисии в Азиатско-тихоокеанския регион, преминавайки повече от 12 000 мили през два океана и пет морета, и правейки приятелски посещения на около шест пристанища в шест чужди държави, които високо оцениха морската култура, военната осанка и поддръжката на корабите."

Руският флот в момента експлоатира девет многоцелеви корвети с управляеми ракети клас "Стерегущий".

Военните кораби първоначално са разработени от Централното морско конструкторско бюро "Алмаз" в Санкт Петербург, за да поддържат операции в зелени води/литорални зони, да патрулират крайбрежни води и да се бият с вражески надводни кораби и подводници. Малките надводни бойни кораби могат също да осигуряват оръдейна поддръжка за десантни операции.

Всяка от тях разполага със стоманен корпус и надстройка от композитни материали, заедно с изпъкнал нос и девет водонепроницаеми подразделения. Корветите използват комбиниран мостик и команден център.

Корветите по проект 20380 са въоръжени с многоцелеви артилерийски оръдия, ракетни/артилерийски системи земя-въздух, свръхзвукови ракети, автоматични артилерийски установки и други видове въоръжение. Корветите по проект 20380 носят и хеликоптер Ка-27.