Калас: Телефонните разговори между Тръмп и Путин оставят въпроси без отговор

Ние разбираме за тези разговори след това, каза представителят на ЕС

30.04.2026 | 17:08 ч.
Reuters

Върховният представител на ЕС по външна политика и сигурност Кая Калас коментира телефонния разговор, който проведоха Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според Калас тези разговори между лидерите оставят много въпроси без отговор.

"Разбира се ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка", заяви Калас, цитирана от Ройтерс.

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков вчера съобщи, че Путин и Тръмп са провели телефонен разговор, в който руският лидер е представил идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма. 

Предишният телефонен разговор между Тръмп и Путин се състоя на 9 март - девет дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран. 

Русият президент е направил и предложение за спиране на огъня в Украйна по случай Деня на победата. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

