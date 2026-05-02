Десет български отбора в битка за Европейската купа по кикбокс в Хърватска

Десет български отбора по кикбокс участват в 347 категории на Европейската купа по кикбокс в Хърватска. От началото на годината това е първото международно състезание с такова българско присъствие.

Европейската купа по кикбокс се провежда във Вараждин, Хърватия, от 1 до 3 май 2026 г., като събира впечатляващите 2 800 състезатели от 299 отбора – не само от Европа, но и от цял свят.

На церемонията по откриването присъстваха Еспен Лунд, президент на WAKO Europe, Невен Босиль, кмет на Вараждин, Синиша Йенкач, заместник-председател на Общинския съвет и представител на окръга, техническият директор на WAKO Ромео Деса, както и Илия Салерно, спортен директор на WAKO Europe.