IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Десет български отбора в битка за Европейската купа по кикбокс в Хърватска

Европейската купа по кикбокс се провежда във Вараждин

02.05.2026 | 18:15 ч. 0
Снимка: Деница Миленкова

Десет български отбора по кикбокс участват в 347 категории на Европейската купа по кикбокс в Хърватска. От началото на годината това е първото международно състезание с такова българско присъствие.

Европейската купа по кикбокс се провежда във Вараждин, Хърватия, от 1 до 3 май 2026 г., като събира впечатляващите 2 800 състезатели от 299 отбора – не само от Европа, но и от цял свят.

На церемонията по откриването присъстваха Еспен Лунд, президент на WAKO Europe, Невен Босиль, кмет на Вараждин, Синиша Йенкач, заместник-председател на Общинския съвет и представител на окръга, техническият директор на WAKO Ромео Деса, както и Илия Салерно, спортен директор на WAKO Europe.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кикбокс Европейска купа Вараждин
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem