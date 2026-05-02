Ратко Младич с нов инсулт: какво се знае за състоянието му

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич, който излежава доживотна присъда в Хага, може да е получил втори инсулт, заяви синът на генерал Дарко.

"Току-що получих съобщение от Хага, че е преместен обратно в болницата. Изглежда е получил друг инсулт. Проявяваше симптоми", каза Дарко Младич пред ATV.

На 22 ноември 2017 г. бившият командир на босненската сръбска армия беше осъден на доживотен затвор от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. Той се изплъзваше от международното правосъдие в продължение на близо 16 години, докато не беше арестуван в Сърбия през май 2011 г. и екстрадиран в Хага.

През 2025 г. Международният механизъм за наказателни трибунали отхвърли искането на защитата на Младич за предсрочно освобождаване поради здравословни причини. На 15 април тази година синът на Младич, Дарко, обяви, че е претърпял инсулт. На 24 април защитата на генерала подаде искане за спешното му освобождаване за медицинско лечение в Сърбия поради изключително тежкото му здравословно състояние.