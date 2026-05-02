IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Ратко Младич с нов инсулт: какво се знае за състоянието му

02.05.2026 | 18:30 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич, който излежава доживотна присъда в Хага, може да е получил втори инсулт, заяви синът на генерал Дарко.

"Току-що получих съобщение от Хага, че е преместен обратно в болницата. Изглежда е получил друг инсулт. Проявяваше симптоми", каза Дарко Младич пред ATV.

На 22 ноември 2017 г. бившият командир на босненската сръбска армия беше осъден на доживотен затвор от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. Той се изплъзваше от международното правосъдие в продължение на близо 16 години, докато не беше арестуван в Сърбия през май 2011 г. и екстрадиран в Хага.

През 2025 г. Международният механизъм за наказателни трибунали  отхвърли искането на защитата на Младич за предсрочно освобождаване поради здравословни причини. На 15 април тази година синът на Младич, Дарко, обяви, че е претърпял инсулт. На 24 април защитата на генерала подаде искане за спешното му освобождаване за медицинско лечение в Сърбия поради изключително тежкото му здравословно състояние.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ратко Младич Сърбия Хага инсулт
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem