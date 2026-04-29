Решението за провеждане на Парада на Победата на 9 май в Москва без военна техника е свързано, наред с други неща, с терористичната дейност на Киев, заяви говорителят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков.

"Става въпрос за оперативната обстановка", каза той, отговаряйки на въпроса за причините, поради които парадът ще се проведе без военна техника.

Той припомни думите на президента на Руската федерация Владимир Путин, според които "киевският режим, който всеки ден губи територия на бойното поле, сега се е пуснал с пълна сила в терористична дейност".

"Затова, на фона на тази терористична заплаха, разбира се, се вземат всички мерки за минимизиране на опасността. Парадът ще се проведе. Но нека не забравяме обаче, че миналата година беше юбилеен парад, мащабен, както трябва да бъде на кръгла дата", обясни Песков, като подчерта, че сега не е юбилейна дата. "Но парадът ще се проведе така или иначе, дори и в съкратен формат", заключи говорителят на президента.

Без техника на Червения площад

Традиционният руски парад за Деня на победата, отбелязващ 81-ата годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война, ще се проведе без никаква военна техника тази година.

Това ще бъде първият път, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., в който на 9 май през Москва няма да премине никаква военна техника. Вместо това в парада ще участват "военнослужещи от висши военни учебни заведения от всякакъв вид и определени родове войски на руските въоръжени сили" и ще се проведе традиционен прелет на военен самолет, съобщи министерството.

Честванията за най-важния светски празник на Русия бяха значително намалени поради войната. През 2024 г. Украйна се подигра с демонстрацията на самотен 83-годишен танк от Русия за втора поредна година, пишат от The Times.

В противоречивата история на страната под комунистическо управление, поражението на нацистка Германия е рядко събитие, което се почита от всички политически групи, а Кремъл използва годишнината, за да насърчи националната гордост.

Мярката за намаляване на мащаба на събитието идва, тъй като руските власти засилиха усилията си за контрол на достъпа до интернет, ограничавайки приложенията за съобщения, като Telegram и WhatsApp, затягайки ограниченията върху виртуалните частни мрежи и налагайки затъмнения.

След като изпрати войски в Украйна, Русия затегна правилата си срещу публичните прояви на несъгласие, като забрани критиките към Кремъл и руската армия със строги закони за военна цензура. Въпреки това, прекъсванията на електрозахранването, включително в столицата Москва, предизвикаха редки изрази на обществено недоволство след години на Кремъл, който потиска свободата на словото.

Атаките на Украйна

В сряда сутринта руска атака с дрон уби една жена в североизточния граничен район на Украйна, Суми, съобщиха военни служители.

Ударите, "умишлено насочени към жилищни сгради", причиниха мащабни пожари, а 60-годишен жител на една от сградите почина от отравяне с въглероден окис, написа в Telegram началникът на регионалната военна администрация Олег Григоров. Той добави, че жителите са евакуирани от сградата и двама са получили медицинска помощ.

Междувременно, атака с украински дрон предизвика пожар в руска петролна рафинерия в град Туапсе във вторник, което е третата атака срещу черноморското пристанище за по-малко от две седмици.

В коментари, излъчени по руската телевизия, президентът Путин заяви:

"Ударите с дронове срещу гражданска инфраструктура стават все по-чести. Последният пример са ударите срещу енергийни съоръжения в Туапсе, които потенциално биха могли да причинят сериозни екологични последици."

Върховният главнокомандващ на Украйна, Александър Сирски, заяви в неделя, че Русия е на изчерпване на ракетите за противовъздушна отбрана, за да противодейства на удари с дронове.

"Забелязах, че систематичните удари по руски производствени съоръжения допълнително влошават възможностите за противовъздушна отбрана на противника, който вече изпитва недостиг на ракети за противодействие на украински безпилотни системи и средства за нанасяне на удари", каза Сирски по време на среща с началника на отбраната на Канада в Киев.