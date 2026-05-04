Иранската армия предупреди ВМС на САЩ да не влизат в Ормузкия проток

Безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, предупреди Техеран

04.05.2026 | 11:22 ч. 23
Снимка: Ройтерс

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предаде Ройтерс. 

Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока.

„Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран“, се казва в иранското изявление.

Dnes.bg припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че от днес сутринта "по близкоизточното време" американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. Това става ясно от негов пост в социалната му мрежа Трут соушъл.

Тръмп добави, че прави това по молба на други страни.

"Страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток поради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо — те са просто неутрални и невинни свидетели! За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, ние казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си", написа Тръмп.

Операцията "проект "Свобода", ще започне в понеделник сутринта по времето на Близкия изток", уточни президентът на САЩ.

