Lufthansa намалява броя на полетите, ще качва и цените

Авиокомпанията Lufthansa предупреди, че ще повиши цените на билетите и ще намали броя на полетите, за да компенсира очакваното увеличение на разходите за авиационно гориво. Кризата настъпи след започването на войната между САЩ и Иран и затварянето на Ормузкия проток.

"Покачването на цените на авиационното гориво понастоящем води до допълнителни разходи в размер на 1,7 млрд. евро през 2026 г. Групата възнамерява да компенсира това допълнително финансово бреме през следващите тримесечия чрез увеличаване на приходите от продажбата на билети, оптимизиране на планирането на мрежата и по-нататъшни мерки за икономия на разходи", се посочва в изявлението.

Въпреки това от Lufthansa очакват активен летен туристически сезон.

В същото време главният изпълнителен директор на Ryanair Holdings Plc Майкъл О’Лири заяви, че "все по-малко се тревожи“ за евентуален недостиг на авиационно гориво в Европа през следващите месеци.

В унгарската авиокомпания Wizz Air също не смятат, че ще има недостиг на авиационно гориво.