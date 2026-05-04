Руските военни ще нанесат "ответни удари" срещу Украйна, ако Киев реши да атакува парада за Деня на победата в Москва на 9 май с дронове, заяви Андрей Колесник, член на комисията по отбрана на Държавната дума.

"Отговорът ще бъде неизбежен. Той ще бъде много сериозен и пропорционален", каза депутатът.

Според него украинският президент Володимир Зеленски "е станал арогантен, нахален и вече ръководи ЕС", така че руските власти "трябва сериозно да помислят какво да правят по-нататък с този кукловод".

"Мисля, че този път превантивен удар по местата, откъдето биха могли да пристигнат дроновете, няма да навреди", добави Колесник.

По-рано Зеленски заяви, че украински дронове биха могли да се появят на парада за Победата в Москва. Според него Русия вече не е толкова силна, колкото преди, и е принудена, за първи път от много години, да отмени парада на военна техника на парада.

Кремъл по-рано потвърди, че събитието по случай 81-ата годишнина от Победата във Великата отечествена война ще се проведе в "съкратен формат" поради "оперативната обстановка" и "терористичната заплаха" от Киев.

На свой ред Владимир Путин, в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предложи да се обяви прекратяване на огъня с Украйна на 9 май. Зеленски отговори на това, като отбеляза, че Киев иска дългосрочно прекратяване на огъня, а не за "няколко часа", за да проведе военния парад в Москва.

Атака близо до Кремъл

След това Въоръжените сили на Украйна (ВУС) възобновиха атаките с дронове срещу Москва. От 2 до 4 май над столицата и Московска област бяха свалени над 20 дрона.

В село Чернево мъж загина от падащи отломки от дрон, а друг дрон удари жилищен блок в западна Москва, разположен на 6 км от Кремъл.

В същото време на входа на столицата се появиха блокади, а близо до Кремъл - бронирани машини и SUV-ове, оборудвани с картечници, отбеляза "ВЧК-ОГПУ". Също така войници от специални части, оборудвани с картечници, снайперски пушки и специални устройства, бяха разположени по всички кули, стени и сгради на Кремъл.

Достъпът до Червения площад беше блокиран.

Освен това властите се готвят да ограничат всички мобилни комуникации в Москва от 5 до 9 май. Операторите вече са започнали да изпращат предупреждения на потребителите.