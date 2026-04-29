Песков: Русия няма планове да напуска ОПЕК+

Русия не обмисля напускане на формата ОПЕК+, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Не", отговори той на съответния въпрос. Песков беше попитан за това във връзка с решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК и ОПЕК+. "Русия се надява форматът ОПЕК+ да бъде запазен след излизането на ОАЕ. Тези споразумения ще помогнат за стабилизиране на световните енергийни пазари, които в момента преживяват сътресения. Това е много важна област на работа, особено критична в настоящите условия, когато енергийните пазари са, меко казано, в смут. Този формат ни позволява значително да сведем до минимум колебанията на неенергийните пазари и помага за стабилизирането на тези пазари", добави Песков.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е създадена през 1960 г. по инициатива на най-големите страни производителки на петрол – Венецуела, Ирак, Иран, Кувейт и Саудитска Арабия. След оттеглянето на ОАЕ, тя ще се състои от 11 държави-членки. Разширеният формат ОПЕК+ включва редица други страни производителки на петрол, включително Русия.