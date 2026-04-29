IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Песков: Русия няма планове да напуска ОПЕК+

Русия се надява да запази формата ОПЕК+

29.04.2026 | 14:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия не обмисля напускане на формата ОПЕК+, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Не", отговори той на съответния въпрос. Песков беше попитан за това във връзка с решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК и ОПЕК+. "Русия се надява форматът ОПЕК+ да бъде запазен след излизането на ОАЕ. Тези споразумения ще помогнат за стабилизиране на световните енергийни пазари, които в момента преживяват сътресения. Това е много важна област на работа, особено критична в настоящите условия, когато енергийните пазари са, меко казано, в смут. Този формат ни позволява значително да сведем до минимум колебанията на неенергийните пазари и помага за стабилизирането на тези пазари", добави Песков.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е създадена през 1960 г. по инициатива на най-големите страни производителки на петрол – Венецуела, Ирак, Иран, Кувейт и Саудитска Арабия. След оттеглянето на ОАЕ, тя ще се състои от 11 държави-членки. Разширеният формат ОПЕК+ включва редица други страни производителки на петрол, включително Русия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ОПЕК+ ОАЕ Песков Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem